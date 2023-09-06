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ПолітикаВеликобританія

Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Анастасія Шепелева
6 вересня 2023 р.

Внесення Великобританією "вагнерівців" до списку терористів поставить їх в один ряд з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

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"Вагнерівці" в Лівії
"Вагнерівці" в ЛівіїФото: Journeyman

Великобританія планує оголосити російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" терористичною організацією. Цю інформацію, як пише агентство Reuters, підтвердила в середу, 6 вересня, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман.

"Вагнер - це насильницька і деструктивна організація, яка діяла як військовий інструмент Росії Володимира Путіна за кордоном", - сказала Браверман. За її словами, "вагнерівці" були причетні до мародерства, тортур і варварських вбивств, а діяльність ПВК в Україні, на Близькому Сході та в Африці "становить загрозу глобальній безпеці". "Ось чому ми забороняємо цю терористичну організацію і продовжуємо допомагати Україні, де тільки можемо, в її боротьбі з Росією", - наголосила міністерка.

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Як повідомило напередодні BBC із посиланням на проєкт наказу, це дозволить віднести активи "Вагнера" до категорії терористичного майна та конфіскувати їх. Членство в організації або її підтримка буде кримінальним злочином. Також незаконними будуть публічне носіння логотипу ПВК, відвідання її зборів та заклики до її підтримки.

Наказ поставить найманців "Вагнера" в один ряд з членами терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Аль-Каїда", зауважує Daily Mail. За даними агенції AFP, британський парламент розгляне затвердження проєкту сьогодні.

На початку травня про намір Британії внести ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій повідомляло The Times. Однак рішення відклали через заколот ватажка групи Євгена Пригожина та заяви президента РФ Володимира Путіна про прямі зв'язки ПВК з російською державою, написало видання наприкінці липня.

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