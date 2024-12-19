Британія надасть Україні допомогу на 225 мільйонів фунтів

Міністерство оборони Великобританії оголосило у четвер, 19 грудня, що виділяє додаткову військову допомогу Україні на 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Допомога включає обладнання для посилення Військово-морських сил Збройних сил України, зокрема, малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, баражуючі боєприпаси та безпілотники для протимінної боротьби, а також засоби протиповітряної оборони (ППО), включаючи радари, наземне обладнання для маскування та системи радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Також до партії увійдуть системи радіоелектронної боротьби проти безпілотників і запасні частини для систем, раніше поставлених Британією Україні.

Крім того, Британія також запропонує Україні розширення можливостей для тренувань військових.

"Відважний народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це наодинці - саме тому Великобританія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", - наголосив міністр оборони Джон Гілі, цитує Reuters.

Британія передала ЗСУ ще десятки ракет Storm Shadow - Bloomberg

Наприкінці листопада агентство Bloomberg повідомило, що Британія нещодавно поставила Україні додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

На початку вересня Британія оголосила, що передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення потенціалу української ППО.