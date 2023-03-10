Британія і Франція хочуть вишколювати українських морпіхів

Лондон і Париж воліють спільно вишколювати українських морських піхотинців, повідомили після зустрічі Ріші Сунак і Еммануель Макрон. Також, на їхню думку, саме Київ має вирішувати, коли сідати за стіл переговорів.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон повідомили про намір обох країн спільно вишколювати українських морських піхотинців. Відповідну заяву вони зробили на зустрічі в Парижі у п'ятницю, 10 березня, присвяченій подоланням розбіжностей між двома країнами унаслідок Brexit, повідомляє AFP.

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Обидва лідери заявили, що цілком згодні щодо необхідності допомогти Україні дати відсіч російській агресії й перемогти у цій війні. Крім того, саме Київ має обирати, коли розпочинати будь-які мирні переговори, наголосили обидва політики. "Ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні. Ми абсолютно єдині в цьому питанні", - сказав Сунак.

Лондон і Париж домовилися протидіяти нелегальній міграції

Утім, головною темою зустрічі Сунака й Макрона була спільна протидія нелегальній міграції до Великобританії через територію Франції. Під час зустрічі сторони уклали угоду про запобігання нелегальній міграції через Ла-Манш. У рамках цього документа Лондон погодився збільшити фінансування для Франції з метою протидії нелегальному потоку мігрантів.

Згідно з угодою, протягом наступних трьох років Париж отримає від Лондона до 541 мільйона євро, що дозволить розмістити "сотні" додаткових французьких правоохоронців уздовж узбережжя Ла-Маншу, щоб зупинити нелегальну міграцію, йдеться в заяві британського уряду.

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Нині вирішення проблеми нелегальної міграції є головним політичним пріоритетом для Сунака, який намагається врятувати популярність правлячої правої Консервативної партії, пише AFP. "Нам не потрібно вирішувати цю проблему, нам потрібно її позбутися", - сказав Сунак. "І сьогодні ми просунулися далі, ніж будь-коли раніше, щоб покласти край цій огидній торгівлі людськими життями", - зазначив британський політик.

"Новий початок" відносин між двома країнами після тривалого походання

Макрон, своєю чергою, заявив, що його переговори з Сунаком ознаменували "новий початок". "Ми пишемо нову главу в цих відносинах", - додав Сунак, визнавши, що останніми роками у них були "свої проблеми".

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Нинішня зустріч у Парижі стала першим британсько-французький самітом за останні п'ять років. Це сталося після того, як Сунак став прем'єр-міністром у жовтні 2022 року після перебування на цій посаді Бориса Джонсона та Ліз Трасс, що позначалося напруженими відносинами Лондона з Парижем.