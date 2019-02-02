Brexit штовхає третину британських фірм до переїзду з Великобританії - опитування

Майже третина британський фірм можуть перенести свої операції за кордон, оскільки серед підприємств зростає занепокоєння через політичний глухий кут довкола угоди з ЄС про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 1 лютого, результати опитування 1200 директорів, проведені бізнес-організацією для керівників компаній Institute of Directors, повідомляє агенція AP.

Згідно з результатами опитування, 16 відсотків компаній вже мають конкретні плани щодо переїзду до іншої країни або частково здійснили його, а ще 13 відсотків "активно обдумували" переїзд. При цьому зазначається, що основна увага в дослідженні була приділена великим компаніям, на малих фірмах і їхніх планах щодо переїзду акцентувалося менше уваги.

Очільник Institute of Directors Едвін Морган заявив, що дрібні фірми, як правило, мають більш обмежені ресурси. А тому, за його словами, обдумування такого затратного кроку, як переїзд, демонструє невпевнене становище, у якому вони перебувають.

Нагадаємо, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою зміни положень угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск відповів, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований або "жорсткий" Brexit. У такому разі Сполучене Королівство просто припинить бути членом ЄС - без жодного перехідного періоду та жодних домовленостей щодо того, як відбуватиметься "розлучення".