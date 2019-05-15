 Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив про безрезультатне завершення переговорів з урядом Терези Мей щодо угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС.

Джеремі Корбін

Джеремі Корбін

DW.COM

Британська прем'єрка Тереза Мей планує провести нове голосування щодо угоди про Brexit у червні. (15.05.2019)

Партія ініціатора виходу Великобританії з Євросоюзу Найджела Фараджа з 34 відсотками випереджає в опитуванні консерваторів і лейбористів, разом узятих. Британці не розуміють, чого хочуть дві останні партії. (12.05.2019)

Переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія, закінчилися безрезультатно. Про це в п'ятницю, 17 травня, повідомив лідер лейбористів Джеремі Корбін. Сторони так і не спромоглися дійти згоди щодо шляхів втілення рішення референдуму 2016 року про вихід країни зі складу ЄС.

"Хоч у деяких сферах компроміси були можливі, ми виявилися нездатними подолати важливі політичні прогалини між нами", - написав Корбін у відкритому дисті до прем'єрки, який цитує агентство Reuters. Лідер лейбористів також додав, що слабкість та нестабільність уряду Мей не давали впевненості в збереженні можливої домовленості.

Нагадаємо, Тереза Мей має намір провести на початку червня в Палаті громад нове голосування щодо договору з ЄС про вихід країни зі складу блоку. Мей уже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, проте безуспішно.

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