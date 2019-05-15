Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно

Переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія, закінчилися безрезультатно. Про це в п'ятницю, 17 травня, повідомив лідер лейбористів Джеремі Корбін. Сторони так і не спромоглися дійти згоди щодо шляхів втілення рішення референдуму 2016 року про вихід країни зі складу ЄС.

"Хоч у деяких сферах компроміси були можливі, ми виявилися нездатними подолати важливі політичні прогалини між нами", - написав Корбін у відкритому дисті до прем'єрки, який цитує агентство Reuters. Лідер лейбористів також додав, що слабкість та нестабільність уряду Мей не давали впевненості в збереженні можливої домовленості.

Нагадаємо, Тереза Мей має намір провести на початку червня в Палаті громад нове голосування щодо договору з ЄС про вихід країни зі складу блоку. Мей уже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, проте безуспішно.