 Brexit: Мей запропонує парламенту три варіанти виходу з кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Brexit: Мей запропонує парламенту три варіанти виходу з кризи

У разі відхилення угоди про Brexit, британська прем'єр-міністерка Тереза Мей запропонує парламенту вибір між відтермінуванням виходу з ЄС та невпорядкованим Brexit.

Тереза Мей

Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у вівторок, 26 лютого, запропонувала парламентарям вибір між відтермінуванням Brexit та невпорядкованим виходом країни зі складу Євросоюзу у разі, якщо вони не підтримують її варіант угоди про Brexit.

За словами Мей, якщо до 12 березня підготовлену її урядом угоду не буде схвалено, то 13 березня депутати матимуть можливість проголосувати за вихід Великобоританії з ЄС без угоди. Якщо ж вони відкинуть і цей варіант, то 14 лютого відбудеться голосування щодо "короткотермінового відтермінування" Brexit.

"Сполучене Королівство залишить (ЄС. - Ред.) без угоди 29 березня тільки в тому разі, якщо Палата громад дасть чітку згоду на цей варіант. Відтермінування не може зняти варіант виходу без угоди з порядку денного", - сказала прем'єрка. За її словами, відтермінування не повинно тривати довше, ніж до кінця червня, і воно мало би бути одноразовим.

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Брюссель вважає, що в британському парламенті немає підтримки угоди про Brexit та пропонує перенести дату виходу з блоку. Втім, Тереза Мей сподівається на вихід з ЄС 29 березня з угодою. (25.02.2019)

Голосування щодо угоди з Євросоюзом про вихід з блоку у британському парламенті відбудеться за два тижні до самого Brexit. Тереза Мей продовжує переговори з Брюсселем. (24.02.2019)

Мей також заявила, що вона та лідери ЄС намагаються розв'язати суперечності щодо так званого backstop - механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії.

Тим часом два посадовці Єврокомісії у коментарі агенству Reuters повідомили, що Євросоюз схвально відреагує на прохання про відтермінування Brexit на "пару місяців", якщо таке прохання надійде з Лондона.

Нагадаємо, що британська прем'єр-міністерка Тереза Мей обіцяла перенести голосування в парламенті щодо угоди з Євросоюзом про Brexit на 12 березня. Раніше було заплановано, що 26 лютого вона презентує депутатам результати своїх переговорів з Брюсселем, а 27 лютого відбудеться голосування за угоду.

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