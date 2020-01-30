Brexit завершено: Великобританія вже не є членом ЄС

Відповідно до затвердженої нещодавно угоди про Brexit, Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу опівночі в ніч з 31 січня на 1 лютого за центральноєвропейським часом. Таким чином країна стала першим членом ЄС, який його залишив.

Свято та траур через Brexit

Цей момент, коли в Лондоні була ще одинадцята година вечора за місцевим часом, частина британців зустріла на святкуванні цієї події. Тисячі людей зібралися перед британським парламентом та радісно зустріли момент формального виходу з ЄС під запис звуків Біг-Бену, знаменитого годинника парламентської будівлі, який зараз ремонтується. Натовп розмахував прапорами Великобританії та співав національний гімн. Ця акція була організована засновником партії Brexit Найджелом Фараджем, який назвав вихід Великобританії з ЄС "найважливішим моментом у сучасній історії" країни.

Прихильники Brexit зібралися перед будівлею парламенту Великобританії

Водночас багато противників Brexit серед британців та громадян ЄС, що живуть у країні, запалювали свічки як знак жалоби через розрив Лондона та Брюсселя. У столиці ФРН Берліні біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста відбулася акція проєвропейських активістів, які заспівали гімн ЄС - "Оду радості" Бетховена.

Офіційні заходи британського уряду, присвячені Brexit, відбулися без зайвих урочистостей, аби не викликати зайвого роздратування у тих, хто виступав проти виходу Великобританії зі складу ЄС. У своїй промові прем'єр-міністр країни Борис Джонсон пообіцяв "знову об'єднати" країну, розділену питанням Brexit. Він також анонсував початок "нової ери дружнього співробітництва" із Євросоюзом.

Продовження переговорів Великобританії та ЄС

Попри те, що узгодження Brexit відбувалося декілька років, а його кінцева дата переносилася не один раз, сторони так і не змогли погодити усіх деталей виходу Великобританії зі складу ЄС. Затверджена нещодавно Лондоном та Брюсселем угода про Brexit містить переважно найнагальніші питання припинення членства Великобританії у Євросоюзі. Водночас більшість питань, які стосуються торговельних відносин, потребують подальшого опрацювання.

Засновник партії Brexit Найджел Фарадж організував святкування перед парламентом

Тому, попри формальний вихід Великобританії з ЄС, їхні відносини знаходитимуться у перехідному періоді до 31 грудня 2020 року, під час якого у багатьох питаннях нічого не зміниться. До цього моменту сторони хочуть остаточно визначитись із майбутніми відносинами і передусім - новою угодою про вільну торгівлю.

Водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вже заявила, що Брюссель добре підготувався до можливої ситуації, якщо усі спірні питання із Лондоном узгодити не вийде.