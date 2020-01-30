 Brexit завершено: Великобританія вже не є членом ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Brexit завершено: Великобританія вже не є членом ЄС

В останній день січня Великобританія припинила своє членство в Європейському Союзі, завершивши таким чином багаторічну процедуру Brexit.

Уряд Великобританії влаштував невеличке світлове шоу на Даунінг-стріт

Уряд Великобританії влаштував до Brexit невеличке світлове шоу на Даунінг-стріт

Відповідно до затвердженої нещодавно угоди про Brexit, Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу опівночі в ніч з 31 січня на 1 лютого за центральноєвропейським часом. Таким чином країна стала першим членом ЄС, який його залишив.

Свято та траур через Brexit

Цей момент, коли в Лондоні була ще одинадцята година вечора за місцевим часом, частина британців зустріла на святкуванні цієї події. Тисячі людей зібралися перед британським парламентом та радісно зустріли момент формального виходу з ЄС під запис звуків Біг-Бену, знаменитого годинника парламентської будівлі, який зараз ремонтується. Натовп розмахував прапорами Великобританії та співав національний гімн. Ця акція була організована засновником партії Brexit Найджелом Фараджем, який назвав вихід Великобританії з ЄС "найважливішим моментом у сучасній історії" країни.

Прихильники Brexit зібралися перед будівлею парламенту Великобританії

Прихильники Brexit зібралися перед будівлею парламенту Великобританії

Водночас багато противників Brexit серед британців та громадян ЄС, що живуть у країні, запалювали свічки як знак жалоби через розрив Лондона та Брюсселя. У столиці ФРН Берліні біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста відбулася акція проєвропейських активістів, які заспівали гімн ЄС - "Оду радості" Бетховена.

Офіційні заходи британського уряду, присвячені Brexit, відбулися без зайвих урочистостей, аби не викликати зайвого роздратування у тих, хто виступав проти виходу Великобританії зі складу ЄС. У своїй промові прем'єр-міністр країни Борис Джонсон пообіцяв "знову об'єднати" країну, розділену питанням Brexit. Він також анонсував початок "нової ери дружнього співробітництва" із Євросоюзом.

Продовження переговорів Великобританії та ЄС

Попри те, що узгодження Brexit відбувалося декілька років, а його кінцева дата переносилася не один раз, сторони так і не змогли погодити усіх деталей виходу Великобританії зі складу ЄС. Затверджена нещодавно Лондоном та Брюсселем угода про Brexit містить переважно найнагальніші питання припинення членства Великобританії у Євросоюзі. Водночас більшість питань, які стосуються торговельних відносин, потребують подальшого опрацювання.

Засновник партії Brexit Найджел Фарадж організував святкування перед парламентом

Засновник партії Brexit Найджел Фарадж організував святкування перед парламентом

Тому, попри формальний вихід Великобританії з ЄС, їхні відносини знаходитимуться у перехідному періоді до 31 грудня 2020 року, під час якого у багатьох питаннях нічого не зміниться. До цього моменту сторони хочуть остаточно визначитись із майбутніми відносинами і передусім - новою угодою про вільну торгівлю.

Водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вже заявила, що Брюссель добре підготувався до можливої ситуації, якщо усі спірні питання із Лондоном узгодити не вийде.

Дивитись відео 01:36

Європарламент попрощався з Великобританією (30.01.2020)

Аудіо й відео до теми

Європарламент попрощався з Великобританією (30.01.2020)  

Також за темою

Belgien Brüssel | DW Interview: Max Hofmann im Gespräch mit Ursula von der Leyen

Фон дер Ляєн: ЄС добре підготований до жорсткого Brexit 31.01.2020

Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що з Лондоном вже узгоджені найскладніші питання. Водночас фон дер Ляєн очікує непростих переговорів з Великобританією в перехідний період.

Brexit

Лідери ЄС закликали до нового партнерства з Великобританією після Brexit 31.01.2020

Президент Європейської ради Шарль Мішель, очільник Європарламенту Давід Сассолі та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали працювати над новими відносинами Євросоюзу з Великобританією.

England NATO Gipfel in London | Boris Johnson

Борис Джонсон підписав угоду про Brexit 24.01.2020

Борис Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. На думку британського прем'єра, його підпис під цією угодою "віщує нову главу в історії" Великобританії.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  