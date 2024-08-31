Бразилія заблоковує соцмережу Х

Ілон Маск назвав Алешандре ді Мораїса, який виніс рішення про блокування його платформи, "злим диктатором, який косплеїть суддю".

З суботи, 31 серпня, в Бразилії почали блокувати соціальну мережу X, раніше відому як Twitter.

Напередодні суддя Верховного суду Бразилії Алешандре ді Мораїс зобов'язав інтернет-провайдерів відключити користувачам доступ до платформи протягом доби, починаючи з півночі. Компанії Google і Apple, за рішенням суду, повинні будуть видалити додаток X зі своїх магазинів у Бразилії протягом найближчих п'яти днів. Людей і компанії, які спробують обійти заборону за допомогою VPN, у Бразилії штрафуватимуть на 50 тисяч реалів (близько восьми тисяч євро).

Закриття офісу X у Бразилії

Таке рішення суд виніс після того, як сервіс мікроблогів, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, не підкорився вимозі про призначення свого представника в Бразилії протягом 24 годин. Компанія X відкликала свою представницю в Бразилії в середині серпня і закрила офіс, обґрунтувавши це тим, що побоюється її затримання в країні.

Цьому передувала відмова керівництва X заблокувати на вимогу влади Бразилії акаунти низки користувачів, серед яких були зокрема законодавці, пов'язані з правою партією колишнього президента країни Жаіра Болсонару.

На думку судді ді Мораїса, через акаунти, які слід було видалити, поширювалася неправдива інформація, що порушує закон. Зі свого боку Маск звинуватив суддю в цензурі. Реагуючи на постанови суду, бізнесмен назвав ді Мораїса "злим диктатором, який косплеїть суддю".