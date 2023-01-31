Бразилія не постачатиме Україні снаряди для Gepard (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 31 січня (час київський).

++08:45++

Париж розглядає запит Києва щодо підготовки пілотів винищувачів

Париж розглядає запит України щодо підготовки пілотів винищувачів, повідомляє Politico з посиланням на помічника міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню. За його даними, міністри оборонних відомств Франції та України мають обговорити це під час телефонної розмови цього тижня.

Голова комітету з оборони Франції у Національній асамблеї Томас Гассілу в розмові з виданням висловив думку, що навчати українських пілотів на французьких винищувачах має сенс, якщо Париж ухвалить рішення про надання Києву літаків.

Читайте також: Макрон не виключає постачання винищувачів Україні

++08:30++

Росія продовжує нарощувати сили на Донбасі і готується найближчими місяцями до великого наступу - ймовірно на Луганщині, пише у новому зведенні щодо України американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку аналітиків інституту, на це вказують дані, що надходять як з російських, так і з українських і західних джерел.

Читайте більше: Росія готується до великого наступу - ISW

++08:25++

Вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Микола Лукашук. "Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - написав він і додав, що внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджені, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває, зазначив Лукашук і додав, що люди не постраждали.

++07:50++

Норвегія передасть Україні танки Leopard 2 наприкінці березня, повідомив міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грам. За його словами, кількість танків ще не визначена, але вони будуть відправлені "без затримки, можливо, наприкінці березня"

++07:30++

Екснайманець ПВК Вагнер Андрій Медведєв, який утік до Норвегії і попросив там політичного притулку, розповів в інтерв'ю CNN, що дезертувати з лав організації його спонукала жорстокість товаришів по службі. "Вони збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали їх на очах у новачків, - стверджує Медведєв. - (Одного разу вони) привели двох ув'язнених, які відмовилися йти воювати, розстріляли їх на очах у всіх і закопали просто в траншеях". B CNN додали, що не мали можливості провести незалежну верифікацію облікового запису, з якого спілкувався з ними Медведєв, а ПВК Вагнера "не відповіло на запит про коментар".

++07:20++

Палата громад парламенту Канади закликала уряд країни визнати ПВК Вагнера терористичною організацією. Пропозицію внесла депутат від опозиційної Нової демократичної партії (NDP) Хізер Макферсон. "З огляду на доповіді про порушення прав людини та напади на мирне населення в Україні та інших частинах світу, скоєних підтримуваною владою РФ групою Вагнера, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією", - цитує заяву Макферсон канадський телеканал Global News. Її пропозиція була прийнята іншими членами Палати громад одноголосно.

++07:15++

Бразилія не постачатиме Україні снаряди для Gepard

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, переданих Німеччиною. Про такі поставки просив бразильське керівництво канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), котрий відвідав Бразилію з офіційним візитом.

На спільній пресконференції із Шольцем да Сілва також ухилився від прямого засудження агресії РФ проти України. Бразильський лідер лише висловив думку, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни і тим самим вчинила "неправильно". Він зазначив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.

++07:00++

Німеччина може направити Києву вдесятеро більше танків Leopard 2, ніж пообіцяла раніше, заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю телеканалу "Рада". "Мало дати 14 Leopard і потім сказати, що тепер нормально, ми виконали свій моральний обов'язок перед українцями, можна спокійно спати. Я дякую за 14. Але ваша промисловість може спрямувати ще принаймні вдесятеро більше", - зазначив Мельник.