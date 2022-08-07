Брати Ротенберги знайшли спосіб обійти британські санкції

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Із зобов'язання усім компаніям розкривати справжніх власників влада Великобританії зробила виняток для фірм категорії ELP. Таку фірму і створили російські мільярдери, з'ясували BBC та Finance Uncovered.
Російські мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги, які перебувають під американськими та європейськими санкціями, скористалися лазівкою у законодавстві Великобританії, створивши у королівстві компанію, про власників якої не потрібно звітувати. Таким чином Ротенберги отримали можливість виводити гроші з Росії, йдеться у спільному розслідуванні ВВС та журналістської організації Finance Uncovered, опублікованому в суботу, 6 серпня.
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З 2016 року британський уряд зобов'язав майже всі компанії країни розкривати своїх справжніх власників. Під вплив нових законів не потрапили компанії, відомі як англійські товариства з обмеженою відповідальністю (English Limited Partnerships, ELP), пишуть автори розслідування.
Брати Аркадій та Борис Ротенберги у 2017 році для ухилення від американських санкцій заснували у Лондоні компанію Sinara Company LP. У документах компанії ішлося, що вона займається "туризмом та продажем квитків". У період з липня 2017 року по червень 2018 року Sinara Company LP відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів США консультанту з мистецтва, який, як ідеться у звіті Сенату, "сприяв покупкам для Ротенбергів", пише ВВС. Компанія була закрита у 2019 році.
"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, досі можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на власний розсуд", - цитує ВВС депутатку від Лейбористської партії Великобританії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.
Нововведення у британському законодавстві призвели до збільшення кількості зареєстрованих ELP на 53 відсотки. З того часу було створено понад 4500 нових таких товариств. За словами експерта з фінансових злочинів Грема Берроу, ці компанії нерідко використовувалися в протизаконних цілях, оскільки вони мають оприлюднити лише мінімальні відомості про свою діяльність.
Члени комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та державних справ у 2020 році з'ясували, що пов'язані з братами Ротенбергами компанії роками успішно оминали санкції США. Це дозволило мільярдерам уже після запровадження штрафних заходів укласти у Сполучених Штатах угоди на 91 мільйон доларів - зокрема, для купівля творів мистецтва.