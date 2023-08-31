Брянськ другий день поспіль атакують дрони
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в четвер, 31 серпня, над Брянськом збили три безпілотних літальних апарати літакового типу.
За його словами, пошкоджень та постраждалих немає. Тим часом Telegram-канал Mash пише, що в небі над Брянськом помітили п'ять дронів, з яких три збили. За його інформацією, один безпілотник упав на готель управління справами уряду Брянської області - за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації.
Напередодні місцева адміністрація Брянська повідомила про збиття в ніч на 30 серпня над містом чотирьох дронів. У будівлі слідчого управління Слідчого комітету РФ по Брянській області вибило скло. Міська влада каже, що об'єктом атаки була телевежа. Своєю чергою низка ЗМІ повідомили, що в Брянську безпілотники атакували нафтобазу "Дружба", а один зі збитих дронів впав на завод найбільшого в Росії виробника мікроелектроніки "Кремній ЕЛ", де спричинив пожежу.
Читайте також: У Росії на Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами
Ввечері того ж дня міністерство оборони РФ повідомило про збиття над Брянськом ще двох безпілотників. Там стверджують, що дрони були українські. Україна на цю заяву ніяк не реагувала.
Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня дрони атакували аеродром у російському Пскові. Місцеві екстрені служби повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені щонайменше чотири російські військово-транспортні літаки Іл-76. Міністерство оборони РФ про цей інцидент промовчало, зате відзвітувало про збиття дронів над Рязанською, Орловською, Калузькою, Московською
областями РФ і в анексованому Криму.
Читайте також: Атака дронів на регіони РФ і обстріл Києва: що потрібно знати