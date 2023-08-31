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КонфліктиРосійська Федерація

Брянськ другий день поспіль атакують дрони

Анастасія Шепелева
31 серпня 2023 р.

Російська влада стверджує, що над Брянськом збили три безпілотники. За даними ЗМІ, один упав на готель управління справами уряду області. Вчора дрон пошкодив там будівлю Слідчого комітету РФ.

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Російський силовик у Брянську
Російський силовик у Брянську (архівне символічне фото)Фото: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в четвер, 31 серпня, над Брянськом збили три безпілотних літальних апарати літакового типу.

За його словами, пошкоджень та постраждалих немає. Тим часом Telegram-канал Mash пише, що в небі над Брянськом помітили п'ять дронів, з яких три збили. За його інформацією, один безпілотник упав на готель управління справами уряду Брянської області - за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації. 

Напередодні місцева адміністрація Брянська повідомила про збиття в ніч на 30 серпня над містом чотирьох дронів. У будівлі слідчого управління Слідчого комітету РФ по Брянській області вибило скло. Міська влада каже, що об'єктом атаки була телевежа. Своєю чергою низка ЗМІ повідомили, що в Брянську безпілотники атакували нафтобазу "Дружба", а один зі збитих дронів впав на завод найбільшого в Росії виробника мікроелектроніки "Кремній ЕЛ", де спричинив пожежу.

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Ввечері того ж дня міністерство оборони РФ повідомило про збиття над Брянськом ще двох безпілотників. Там стверджують, що дрони були українські. Україна на цю заяву ніяк не реагувала.

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня дрони атакували аеродром у російському Пскові. Місцеві екстрені служби повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені щонайменше чотири російські військово-транспортні літаки Іл-76. Міністерство оборони РФ про цей інцидент промовчало, зате відзвітувало про збиття дронів над Рязанською, Орловською, Калузькою, Московською 

областями РФ і в анексованому Криму. 

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