Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні

США виділяють Києву 41-й пакет військової допомоги вартістю до 500 мільйонів доларів на підтримку контрнаступу Збройних сил України та посилення протиповітряної оборони. Про це у вівторок, 27 червня, повідомляється на сайті міністерства оборони США.

У межах цього пакету Вашингтон надасть Україні, зокрема, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot та реактивних ракетних систем HIMARS, зенітні комплекси Stinger, вибухівку та обладнання для розмінування, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.

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Крім того, як зазначили в Пентагоні, Україна в рамках цього пакету отримає протитанкові ракети TOW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, протитанкові системи АТ-4, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї та гранат, а також тепловізійні системи та прилади нічного бачення, тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Допомога США Україні складає вже понад 40 млрд доларів

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - наголосили в Пентагоні.

Раніше про підготовку наступного пакету для Києва Вашингтоном повідомляла агенція Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США. Загальна сума допомоги США з початку війни РФ проти України нині складає, за даними Державного департаменту США, понад 40,5 мільярда доларів.