Боснії і Герцеговині дали статус кандидата на вступ до ЄС

Заявку на вступ до Євросоюзу Боснія і Герцеговина подала ще 2016 року, але тільки в жовтні 2022 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати країні статус кандидата.

Боснія і Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Про це у четвер, 15 грудня, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Сьогодні Боснія і Герцеговина отримала статус країни-кандидата. Сильний сигнал людям, але також чітке очікування від нової влади щодо проведення реформ. Майбутнє Західних Балкан у ЄС", - написав він у Twitter.

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"Величезні зусилля з реформування"

Заявку на вступ до Євросоюзу Боснія і Герцеговина подала ще 2016 року, але тільки в жовтні 2022 року Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС надати країні статус кандидата. Як заявив тоді верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, це рішення було пов'язане з надією на радикальні реформи в країні.

"Боснія і Герцеговина доклала величезних зусиль із реформування протягом останніх місяців", - сказала державна міністерка у справах Європи Анна Люрманн (Anna Lührmann), коментуючи рішення міністрів країн ЄС із європейських справ.

Країни-кандидати у члени ЄС

У червні кандидатами в члени ЄС були визнані Україна і Молдова, які подали заявки на прискорений вступ.

Крім України та Молдови, офіційними кандидатами в члени ЄС на сьогоднішній день є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Туреччина. Для жодної з цих країн терміни вступу до Євросоюзу досі не визначені.

Окрім того, сьогодні, 15 грудня, офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу подало Косово.