Боснії і Герцеговині дали статус кандидата на вступ до ЄС
Тетяна Кирилюк
2 год. тому
Заявку на вступ до Євросоюзу Боснія і Герцеговина подала ще 2016 року, але тільки в жовтні 2022 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати країні статус кандидата.
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Боснія і Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Про це у четвер, 15 грудня, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.
"Сьогодні Боснія і Герцеговина отримала статус країни-кандидата. Сильний сигнал людям, але також чітке очікування від нової влади щодо проведення реформ. Майбутнє Західних Балкан у ЄС", - написав він у Twitter.
"Боснія і Герцеговина доклала величезних зусиль із реформування протягом останніх місяців", - сказала державна міністерка у справах Європи Анна Люрманн (Anna Lührmann), коментуючи рішення міністрів країн ЄС із європейських справ.
Крім України та Молдови, офіційними кандидатами в члени ЄС на сьогоднішній день є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Туреччина. Для жодної з цих країн терміни вступу до Євросоюзу досі не визначені.