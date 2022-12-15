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Фото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance
ПолітикаБоснія і Герцеговина

Боснії і Герцеговині дали статус кандидата на вступ до ЄС

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Заявку на вступ до Євросоюзу Боснія і Герцеговина подала ще 2016 року, але тільки в жовтні 2022 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати країні статус кандидата.

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Боснія і Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Про це у четвер, 15 грудня, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Сьогодні Боснія і Герцеговина отримала статус країни-кандидата. Сильний сигнал людям, але також чітке очікування від нової влади щодо проведення реформ. Майбутнє Західних Балкан у ЄС", - написав він у Twitter.

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"Величезні зусилля з реформування"

Заявку на вступ до Євросоюзу Боснія і Герцеговина подала ще 2016 року, але тільки в жовтні 2022 року Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС надати країні статус кандидата. Як заявив тоді верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, це рішення було пов'язане з надією на радикальні реформи в країні.

"Боснія і Герцеговина доклала величезних зусиль із реформування протягом останніх місяців", - сказала державна міністерка у справах Європи Анна Люрманн (Anna Lührmann), коментуючи рішення міністрів країн ЄС із європейських справ.

Країни-кандидати у члени ЄС

У червні кандидатами в члени ЄС були визнані Україна і Молдова, які подали заявки на прискорений вступ.

Крім України та Молдови, офіційними кандидатами в члени ЄС на сьогоднішній день є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Туреччина. Для жодної з цих країн терміни вступу до Євросоюзу досі не визначені.

Окрім того, сьогодні, 15 грудня, офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу подало Косово

Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ

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