Борис Джонсон вдруге приїхав до Києва під час війни

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 17 червня (час київський).

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У Києві заборонили використання піротехнічних виробів, гучній спів та трансляції розважальної музики через гучномовці. Відповідне доручення видав глава Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов. У документі наголошується, що недотримання режиму тишу в умовах війни РФ на території України та очікування ракетних ударів негативно впливає на психоемоційний стан мешканців столиці.

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Франція відправила в Україну 31 тонну насіння, аби запобігти продовольчій кризі, спричиненої війною РФ, повідомляє міністерство закордонних справ Франції. Допомога країни, яка є найбільшим виробником сільгосппродукції ЄС, покликана зменшити "катастрофічний вплив російського вторгнення на продовольчу безпеку України". З переданого насіння для буряків, моркви, капусти та томатів потенційно можна отримати 260 тисяч тонн продовольства, наголосили в міністерстві.

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До Києва вдруге з початку війни приїхав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Відео з ним опубліковано в офіційному телеграм-каналі президента Володимира Зеленського. "Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни", - пише президент.

Водночас голов офісу президента Андрій Єрмак пише, що у п'ятницю jобговорив з британським прем'єром "постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака".

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Російські війська атакували місто Первомайський, що на Харківщині, повідомляє відділ комунікацій Нацполіції області. За їхніми даними, ракета влучила в комунальне підприємство, внаслідок чого постраждали троє співробітників. "Боєприпас влучив у двоповерхову будівлю та пункт охорони перед в'їздом на територію об’єкту. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі. На момент обстрілу на підприємстві знаходились працівники, внаслідок вибуху зазнали травм жінка та два чоловіки", - зазначили в Нацполіції. Постраждалих доставлено до лікарні, за життя двох чоловіків борються медики.

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Президент РФ Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому економічному форумі заявив, що санкції, запроваджені Заходом за війну проти України, є "безумними" та що нібито російська економіка з ними впоралася. На його думку, Захід хотів "зім'яти економіку Росії", втім, як стверджує Путін, цього не відбулося.

"Ми крок за кроком нормалізуємо економічну ситуацію. Російські бізнес та влада під час запровадження санкцій проти Росії працювали зібрано та згуртовано. Ми придушили інфляційний сплеск, державні фінанси є стійкими", - сказав президент РФ. Натомість він заявив, що санкції нібито більше впливають на економіку європейських країн та оцінив їхні збитки у понад 400 мільярдів доларів. Санкції зокрема спричинили вихід понад 600 міжнародних компаній з ринку РФ, що призвело до дефіциту у багатьох сферах.

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Міністерство цифрової трансформації України звернулося до світових лідерів у штаб-квартирі ООН із заявою про те, що Україні потрібна підтримка телеком-галузі. У міністерстві зазначили, що країні сьогодні важливо мати безбар'єрний доступ до інтернету, оскільки він допомагає рятувати мільйони життів, бути на зв'язку з рідними та допомагати один одному. За даними мінцифри, через вторгнення Росії майже 22 відсотки інтернет-мереж в Україні пошкоджено.

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Кабінет міністрів України дозволив місцевій владі у період воєнного стану не оприлюднювати рішення щодо бюджетів. Як повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

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Жителі окупованого Маріуполя щодня звертаються до лікарень із симптомами холери та дизентерії, стверджує радник мера Петро Андрющенко. "Реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків - немає", - пише він в своєму телеграм-каналі . Також він розповів, що у Лівобережному районі Маріуполя 16 червня було помічено кортеж Міжнародного комітету Червоного Хреста, який привіз гуманітарну допомогу.Радник мера висловив сподівання, що Червоний Хрест втрутиться у ситуацію.

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Внаслідок атаки на буксир Чорноморського флоту Росії "Василий Бех" загинули або поранені 70 відсотків екіпажу судна, стверджує оперативне командування "Південь"

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Сільськогосподарські підприємства України завершили посівну кампанію, засіявши 13,4 мільйона гектарів, повідомляє міністерства аграрної політики та продовольства. У міністерстві зазначають, що засіяно 95 відсотків від прогнозованих площ, однак очікують зниження врожаю зернових та олійних культур майже на 40 відсотків у порівнянні з минулим роком.

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СБУ та Херсонська обласна прокуратура, що працює на підконтрольній Києву території, заочно повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та суверенітет України керівнику російської адміністрації окупованого Скадовського району Херсонщини. У повідомлені Офісу генпрокурора не розкривають прізвище підозрюваного, однак раніше російські ЗМІ повідомляли про призначення на цю посаду громадянин РФ Сергій Швайко. Його першою заступницею називали Тетяну Калиновську, їй оголошено підозру у колабораційній діяльності.

++16.25++

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не погоджується з рішення Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні і вимагає його змінити.

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Україна отримала кредит у мільярд канадських доларів (770 млн доларів США) на пільгових умовах, цитує агенція Reuters прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це перші кошти, отримані через рахунок під управлінням Міжнародного валютного фонду, зазначив урядовець.

В мінфіні уточнюють: залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Кошти підуть до державного бюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

++15.40++

Італія з 21 червня запустить обмін готівкової гривні на євро для українських біженців, повідомила пресслужба НБУ у п'ятницю. Українці, яким надано дозвіл на тимчасове перебування в Італії або міжнародний захист, зможуть обміняти гривні до 10 тис. грн на одну особу. Обмін буде доступний у філіях італійського Центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень у всій країні).

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Про це він повідомив у себе в Telegram. "У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України", - написав він. За словами Зеленського, уряд має ухвалити це рішення сьогодні. Візовий режим із Росією почне діяти 1 липня цього року.

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Санкції Заходу наразі не завдали достатньої економічної шкоди Росії, щоб зашкодити військовим зусиллям Москви або підштовхнути президента Путіна сісти за стіл переговорів, пише The Wall Street Journal. Видання вказує, що ефект від санкцій був компенсований непередбачуваними прибутками від експорту енергоносіїв за високими цінами. Водночас, зазначає видання, очікується, що така ситуація не триватиме довго: багато економістів передбачають глибоку рецесію наприкінці року, зростання бідності та довгострокову деградацію економічного потенціалу країни.

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Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. У заяві EBU зазначається, що з огляду на поточні обставини, український суспільний мовник не може гарантувати безпеку та умови організації та виробництва пісенного конкурсу.

Читайте більше: Бракує певності у безпеці: "Євробачення-2023" відбудеться не в Україні - організатори

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Росію намагаються залишити 15 тисяч доларових мільйонерів, повідомляє британська розвідка. Причинами цього називають як "особисту незгоду з вторгненням" в Україну, так і "бажання уникнути фінансових наслідків санкцій". Якщо цей відтік триватиме, він, ймовірно, погіршить довгострокові втрати, завдані російській економіці війною, йдеться в щоденному зведенні міноборони Великобританії.

++13.05++

"Єврокомісія рекомендує Раді, по-перше, дати Україні європейську перспективу та, по-друге, дати Україні статус кандидата", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона додала, що ЄК визначиланизку реформ, реалізацію яких від неї очікують. Для України це сім кроків, для Молдови, якій також надали статус кандидата - дев'ять кроків. Грузії ж треба буде виконати 11 "домашніх завдань", перш ніж країні зможуть дати статус кандидата.

Читайте більше: Єврокомісія рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС

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Внаслідок ракетного удару по Миколаєву, що стався вранці, загинув чоловік, ще 19 людей постраждали, з них 16 госпіталізовані до медичних закладів, троє отримали першу допомогу на місці. Про це повідомляє управління ДСНС у Миколаївській області. Зазначається, що ракети влучили у житловий квартал, пошкоджені п'ять житлових будинків. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків сталися численні пошкодження - "вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі".

++12.30++

60 відсотків виборців у Німеччині виступають за вступ України до ЄС протягом найближчих кількох років. Такими є результати соцопитування Politbarometer телеканалу ZDF. Проти цього виступають менше третини (31 відсоток) опитаних жителів ФРН, які мають право голосу.

43 відсотки респондентів вважають підтримку Києва з боку Німеччини правильною. 33 відсотків вважають, що уряд у Берліні робить надто мало для України, 16 відсотків - занадто багато. Лише 26 відсотків учасників опитування вірять у перемогу України над Росією. Майже дві третини опитаних (64 відсотки) не вірять у неї, незважаючи на підтримку Заходу.

++12.05++

Швеція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС з умовами, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. "Щойно брала участь у комітеті ЄС, де я зазначила Раді міністрів закордонних справ, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала Лінде у Twitter.

++11.20++

Понад 500 мирних жителів, які рятуютья від обстрілів на промисловому підприємстві "Азот" у Сєвєродонецьку, більше не можуть евакуюватися через безперервні артилерійські обстріли, заявив в інтерв'ю телеканалу CNN глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, на заводі переховуються 568 осіб, у тому числі 38 дітей. "Вибратися звідти зараз неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої. Якщо хтось вийде, шанси, що він загине, - 99 відсотків", - сказав Гайдай.

++10.30++

Голова Конференції міністрів внутрішніх справ Німеччини Йоахім Герман (Joachim Hermann) спростував заяву посла України у ФРН Андрія Мельника, з якої випливало, що українським біженцям у Німеччині не раді. Тисячі німецьких сімей, як і раніше, готові приймати біженців у своїх домівках, наголосив Герман. Водночас він назвав причиною повернення українців додому те, що у західній Україні склалася відносно безпечна ситуація для повернення людей.

Читайте більше: Очільник Конференції глав МВС земель Німеччини заперечив закиди посла України Мельника

++10.20++

Росія "стратегічно програла" розв'язану нею війну проти України, вважає начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін. Напад на сусідню країну став "жахливою помилкою РФ", заявив Радакін в інтерв'ю агенцій PA. Глава британського генштабу однак не виключив, що президент Росії Володимир Путін у наступні тижні досягне "тактичних успіхів" в Україні. Радакін відзначив, що заради "маленьких" територіальних завоювань Кремль пожертвував чвертю міці російсьої армії. "Російська техніка зношується" і просувається лише два, три, п'ять кілометрів на день, додав він. "Росія приречена на провал", вважає Радакін і запевняє, що Великобританія і надалі підтримуватиме Київ великою кількістю зброї.

++10.00++

В акваторії Чорного моря українські військові уразили російський буксир "Василий Бех" під час транспортування ним боєприпасів, озброєння й особового складу чорноморського флоту, повідомляє пресслужба військово-морських сил збройних сил України. "(...) Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - зазначено у повідомленні пресслужби ВМС ЗСУ у Facebook.

++09.45++

Дивитись відео 04:34 Чи вдасться Україні відвоювати окуповані Росією території? (14.06.2022)

На території Херсонської області, окупованій РФ, "мобілізація" місцевих жителів зараз не планується - таку заяву зробив представник так званої "тимчасової адміністрації" регіону Стремоусов. Він однак додав, що "в армію не кликатмуть до ухвалення рішення щодо входу області до РФ".

Нагадаємо, як Україна, так і Захід не визнають як самопроголошені і визнані РФ "ДНР/ЛНР", анексію Криму, так і наміри РФ провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Херсонщини щодо входження до складу РФ.

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++09.05++

Від обстрілів російськими військами міста Маріуполь у період з березня до травня загинули ще троє дітей, встановлено під час фіксації кримінальних правопорушень прокуратурою, повідомляє Офіс генпрокурора України. Таким чином, за офіційними даними, внаслідок російської агресії в Україні загинули 322 дитини та понад 581 поранені.

++08.55++

З території Росії з мінометів обстріляна Хотинська громада на Сумщині, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. "Близько 5-ї ранку ворог почав обстрілювати з міномета Хотинську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - написав він у Telegram.

++08.30++

Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний час один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина, повідомляє голова Миколаївської ОДАВіталій Кім. У місті проводяться рятувальні роботи.

++08.00++

Російські війська продовжують наступ на Сході України, ідеться у оперативній інформації генерального штабу збройних сил України. На Слов'янському напрямку сили РФ ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, станом на ранок бій триває. На Сєвєродонецькому напрямку вони продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії, завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку українські війська відбили штурм у напрямку населеного пункту Золоте, росіяни відступили.

Між тим голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що ракетний авіаудар по Лисичанську забрав три життя і семеро людей госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також були люди. Від обстрілу на вулиці загинув місцевий житель. "Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька - матір із сином. Крім того, у Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському - 18 будинків, у Врубівці - сім. Багато пошкоджень у селищі Синецький під Сєвєродонецьком", - наголосив глава ОВА.

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