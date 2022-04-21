Борис Джонсон порівняв Путіна з крокодилом

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 20 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 21 квітня (час київський).

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія намагається продовжувати наступальні дії для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

На Херсонщині РФ планує організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною, за даними генштабу ЗСУ. "Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення. Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки", - йдеться у ранковому зведенні в Facebook.

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Президент США Джо Байден оголосить в четвер про нову військову допомогу Україні, повідомляють джерела агентства Associated Press. Передбачається, що вона буде аналогічною за розміром до 800 мільйонів доларів, анонсованих минулого тижня.

Британський прем'єр порівняв Путіна з крокодилом

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порівняв президента РФ Володимира Путіна з крокодилом.

Борис Джонсон

"Як можна вести переговори з крокодилом, коли у нього в пащі твоя нога? Це складнощі, з якими стикаються українці", - сказав він журналістам перед візитом до Індії. Як повідомляє агенція Reuters, Джонсон попередив, що Україні буде складно домовлятися про мир з людиною, яка настільки ненадійна. "Стратегія Путіна, яка очевидна, полягає в тому, щоби спробувати поглинути та захопити стільки України, скільки він зможе і, можливо, вести якісь переговори з позиції сили", - сказав британський прем'єр.

Під час візиту до Індії в четвер він збирається переконувати індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді покласти край нейтралітету щодо війни в Україні та припинити свої давні зв’язки з Росією.

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За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, великий наступ РФ на Донбас ще не розпочався. "Коли почнеться так званий великий наступ - це питання часу", - сказав він в ефірі радіо НВ і додав, що ця битва не обов'язково буде вирішальною та останньою. "Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і вирішальний бій. Це один з боїв, які точаться на території нашої країни з 2014 року", - сказав він. Крім того за словами секретаря РНБО, останнім часом на фронті з'являються найманці, зокрема лівійці і сирійці. "Тому казати, коли вони у них закінчаться, - доволі складно", - сказав Данілов.

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Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що отримало аудіоперехоплення розмови військових РФ, у якому йдеться про наказ убити всіх військовополонених Збройних сил України в районі Попасної Луганської області.

"Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії - це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові. У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - пише ГУР у Facebook.

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Управління верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй підтвердило дані про щонайменше 5121 жертву війни в Україні серед мирного населення. Загинули не менше 2224 цивільних, у тому числі 173 дитини, поранення отримали не менше 2897 людей, в тому числі 280 дітей. Основна причина втрат - обстріли боєприпасами з великим радіусом ураження, зокрема артилерією та ракетами. Дані щодо жертв - мінімальні, оскільки верифікація потребує часу та доступу до інформації.

США: Випробування РФ міжконтинентальної балістичної ракети - не загроза

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США не вважають випробування Росією 20 квітня нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" загрозою, повідомило американське міністерство оборони.

Запуск ракети "Сармат"

"Це не було несподіванкою", - цитує речника Пентагону Джона Кірбі видання Sky News. За його словами, РФ "належним чином повідомила" США про випробування.

Міноборони РФ стверджує, що це "найпотужніша ракета з найбільшою в світі дальністю ураження цілей", а запуск пройшов успішно. Російський президент Володимир Путін назвав "Сармат" унікальною зброєю, яка "змусить замислитися тих, хто намагається погрожувати" країні. Ракета передбачає перенесення атомних снарядів.

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За оцінками міністерства фінансів України, для підтримки функціонування української економіки потрібно п'ять мільярдів доларів на місяць, повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Як пише СNN, над мобілізацією такої підтримки МВФ працює з партнерами.

У четвер Георгієва та президент Світового банку Девід Малпасс зустрінуться з українськими прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком, щоб обговорити подальшу допомогу.

Низка міністрів фінансів покинула зустріч G20 через РФ

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Міністри фінансів низки західних країн покинули засідання Великої двадцятки в знак протесту проти військового вторгнення Росії в Україну.

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд (в центрі) оприлюднила фото посадовців, які покинули зустріч G20 у Вашингтоні через РФ

Під час виступу російських представників у Вашингтоні з зали вийшла міністерка фінансів США Джанет Єллен. За нею пішли представники Великобританії, Франції, Канади та інших країн, зокрема й України, яку запросили на зустріч. Багато учасників зустрічі, які були присутні дистанційно, вимкнули свої відеокамери.

Російський мінфін у заяві за підсумками засідання G20 не згадав про бойкот.

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Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, наразі на Луганщині військами РФ окуповані 80 відсотків території.

Україна присоромила ООН за заяву щодо візиту генсека до Зеленського і Путіна

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш запросив у Росії та України організувати його візит до Москви і Києва для зустрічі з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Як повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, переговори варто організувати для досягнення довгострокового перемир’я між країнами.

У відповідь постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вказав речнику Гутерріша на недостовірне твердження в його заяві, зокрема про те, що Росія є однією з засновниць організації. "Ой. Який ляп! Давайте запам’ятаємо: ні Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, яка зберегла своє міністерство закордонних справ у 1945 році, ні РФ не була присутня у Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР у Сан-Франциско, я назву це підробкою. РФ не є членом-засновником!", - написав він у Twitter. Кислиця також додав, що надалі секретаріату ООН не слід "осоромлюватись", використавши англійською слово співзвучне з прізвищем Путін.

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Україна збільшила свій військовий авіапарк на 20 літаків за допомогою поставок західними партнерами запчастин, повідомив на умовах анонімності американському виданню CNN високопоставлений посадовець міністерства оборони США.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що поза американською оборонною допомогою, Україна вже отримала винищувачі та запчастини до літаків від інших країн для посилення своєї військової авіації. Втім командування повітряних сил Збройних сил України спростувало інформацію інформацію про отримання літаків, але підтвердило про запчастини для ремонту.

У Бородянці виявили дві братські могили з цивільними

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У Бородянці на Київщині 20 квітня виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими військовими. "В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років. В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей - чотирьох чоловіків і двох жінок. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати - це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими", - повідомляє поліція Київської області. Зазначається, що в деяких із загиблих є ознаки катувань.

У свою чергу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що під час проведення слідчих дій у Бородянці виявили дев'ять поховань. "15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли", - написала вона в Facebook.

У Миколаєві знову вибухи

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Ввечері 20 квітня в Миколаєві знову лунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. "Знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон", - написав він у Telegram. Про об'єкт атаки чи постраждалих мер не повідомляв.

США ввели санкції проти причетних до обходу РФ попередніх заборон

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Сполучені Штати Америки оприлюднили нову хвилю санкцій, яка торкнулася тих, хто причетний до спроб ухилятися від попередніх обмежувальних заходів проти РФ за війну в Україні. Як повідомляється на сайті американського міністерства фінансів, санкції торкнулися російського комерційного банку "Транскапіталбанк" та мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з олігархом Костянтином Малофєєвим. Також вперше санкції запроваджені щодо компаній, які працюють у російської галузі майнингу криптовалюти, що є третьою за величиною в світі.

Тим часом Державний департамент США оголосив про візові обмеження для 635 росіян, у тому числі депутатів Державної думи РФ (нижньої палати російського парламенту).

Україна готова до переговорів з РФ у Маріуполі

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Українська делегація готова провести переговори з Росією у Маріуполі Донецької області. Про це повідомили члени делегації Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента України) та Давид Арахамія (голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України).

"Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх", - написав Подоляк у Twitter.

У свою чергу Арахамія написав у Telegram: "Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

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До Києва повернулись посольства 18 іноземних держав

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У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних дипломатичних представництв: Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 56-го дня війни. Також в українській столиці відновило роботу представництво Європейського Союзу.

Зеленський у відеозверненні також наголосив, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією.

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