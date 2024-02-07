Боррелю показали наслідки ракетного удару РФ по Києву

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва поглянув на багатоповерхівку, в якій зранку під час російського ракетного удару загинули четверо людей.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту в Київ у середу, 7 лютого, оглянув багатоповерховий будинок у Голосіївському районі, в який зранку влучили уламки збитої російської ракети.

Мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram: "Показав йому наслідки ранкової російської атаки на столицю України. Побували біля будинку в Голосіївському районі, де пошкоджені кілька поверхів 18-ти поверхового житлового будинку. Тут загинули четверо мирних киян та майже 40 людей постраждали".

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За словами Кличка, під час спілкування з Боррелем він "наголосив на гострій необхідності подальшої допомоги Україні", в тому числі системами протиповітряної оборони (ППО), озброєнням і боєприпасами, оскільки Росія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та вбивати цивільних людей.

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Як повідомлялося, вночі та зранку в середу Росія завдала чергового масованого удару по Україні - 64-ма дронами та ракетами різних типів. ППО збила 44 цілі, зокрема близько 20 в небі над Києвом. У Голосіївському районі частина збитої ракети спричинила пожежу в 18-поверховому будинку. Четверо людей загинули, щонайменше 40 дістали поранення. Пожежу загасили, але розбір завалів триває.

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