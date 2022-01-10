Боррель: Росія ігнорує ЄС під час обговорення питань безпеки в Європі

Головна "мета, турбота та інтерес" Євросоюзу полягає в тому, щоб домогтися від Росії деескалації на Донбасі. Про це написав у неділю, 9 січня, у своєму блозі верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, підбиваючи підсумки своєї поїздки в Україну з 4 по 6 січня 2022 року.

"Не може бути безпеки в Європі без безпеки України. Крім України, під питанням вся архітектура європейської безпеки. Російське керівництво, навмисно виключивши будь-яке згадування про ЄС зі своїх "проєктів угод" від грудня минулого року, схоже, намагається перевести годинники назад до старих часів та до логіки холодної війни", - написав представник ЄС.

За словами Борреля, мета таких дій російського керівництва - підірвати європейську єдність, порушуючи незалежність і суверенітет колишніх радянських держав. Він наголосив, що таким чином російська влада прагне "повернути у зворотному напрямку еволюцію, що мала місце з 1990 року". "Такому поділу сфер впливу не місце у 2022 році: "Ялти-2" бути не може", - наголосив він.

Жодних обговорень без європейців

Також Боррель заявив, що нічого не обговорюватиметься про безпеку в Європі без європейців. "Ми погодилися з США та іншими партнерами, що такі дискусії будуть продовжені у координації та за участі Євросоюзу", - написав представник ЄС.

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Крім того, за словами Борреля, не має бути жодних обмежень для незалежності України або для її права визначати власну зовнішню політику. Водночас будь-які дискусії щодо України мають обов’язково відбуватися за присутності України за столом переговорів, наголосив він.

Підтримка України з боку ЄС

Боррель також вказав на необхідність твердої підтримки суверенітету і цілісності України. "Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і великі витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями", - вказав Боррель.

Він додав, що ситуація у сфері безпеки у Східній Європі стане основною темою неформальних зустрічей глав МЗС та міноборони країн-членів Євросоюзу, які відбудуться наступного тижня у Франції. "Україна може бути впевнена, що ми продовжимо підтримувати її політично, дипломатично та економічно", - наголосив верховний представник ЄС.

Також Боррель зазначив, що відвідавши Донбас вперше за час свого перебування на посаді голови дипломатії ЄС, переконався, що український уряд, міжнародні та неурядові організації зробили там велику роботу. Він додав, що побачив на власні очі, як конфлікт у цьому регіоні вплинув на життя тисяч людей та зруйнував багато доль.

Нагадаємо, 10 січня США та Росія проведуть переговори щодо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.