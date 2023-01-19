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Сергій Лавров
Сергій ЛавровФото: Alexander Zemlianichenko/AP/Pool/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Боррель засудив заяву Лаврова щодо Голокосту

Аліна Коломієць
17 хв. тому

Слова Лаврова є "абсолютно недоречними, позбавленими поваги і топчуть пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту", заявив глава дипломатії ЄС.

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Євросоюз засудив заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що політика Заходу щодо Росії й підтримка ним України нагадує нацистський план геноциду єврейського народу "Остаточне рішення".

"Останні коментарі міністра закордонних справ Росії Лаврова, який звинувачує "Захід" у пошуку "остаточного рішення" для Росії, є абсолютно недоречними, позбавленими поваги і топчуть пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту", - йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань безпекової та зовнішньої політики Жозепа Борреля. "Це додається до попередніх антисемітських висловлювань міністра Лаврова", - додав він.

Боррель заявив, що "маніпуляції російського режиму з правдою для виправдання її незаконної агресивної війни проти України досягли ще однієї неприйнятної і підлої точки".

"Не існує жодних паралелей між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою для України для захисту її території та народу від невиправданої агресії. Росія вторглася в суверенну сусідню країну, щоденно атакує та вбиває там цивільне населення, маючи на меті знищити країну та всю українську націю. Заперечення, спотворення та тривіалізація Голокосту суперечать законодавству ЄС і його цінностям. ЄС взяв на себе чітке зобов'язання забезпечити, щоб подібні звірства ніколи не трапилися знову", - наголосив він.

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Заява Лаврова про вирішення "російського питання"

Напередодні Лавров заявив, що "так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз теж США сформували коаліцію з практично всіх європейців, що входять до НАТО та членів ЄС з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання".

"Так само, як Гітлер хотів остаточно вирішити "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, але й набагато розумніших, вони однозначно кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки", - додав Лавров.

Ця заява викликала обурення і в Вашингтоні. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав її "настільки абсурдною", що вона майже не варта відповіді, "за винятком справді образливої манери", в якій Лавров намагався проводити порівняння з Гітлером та Голокостом, пише Reuters.

У травні за Лаврова вибачався Путін

Це вже не перше подібне висловлювання Лаврова. У травні торік в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset, відповідаючи на запитання про президента України Володимира Зеленського, він згадав про нібито єврейське коріння Гітлера: "Він (Зеленський. - Ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас кажуть".

Після цього міністр закордонних справ Ізраїля Яїр Лапід заявив: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоби підтримувати добрі відносини з Росією, але є межа, і цього разу її перетнули. Російський уряд має вибачитися перед нами і перед єврейським народом".

Спочатку, замість того, щоб перепросити, МЗС Росії звинуватило уряд Ізраїлю в тому, що він підтримує "неонацистський режим у Києві". Однак пізніше тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що перед ним за заяви Лаврова вибачився особисто президент РФ Володимир Путін .

Як Сергія Лаврова бойкотували на саміті G20

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