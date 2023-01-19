Боррель засудив заяву Лаврова щодо Голокосту

Слова Лаврова є "абсолютно недоречними, позбавленими поваги і топчуть пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту", заявив глава дипломатії ЄС.

Євросоюз засудив заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що політика Заходу щодо Росії й підтримка ним України нагадує нацистський план геноциду єврейського народу "Остаточне рішення".

"Останні коментарі міністра закордонних справ Росії Лаврова, який звинувачує "Захід" у пошуку "остаточного рішення" для Росії, є абсолютно недоречними, позбавленими поваги і топчуть пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту", - йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань безпекової та зовнішньої політики Жозепа Борреля. "Це додається до попередніх антисемітських висловлювань міністра Лаврова", - додав він.

Боррель заявив, що "маніпуляції російського режиму з правдою для виправдання її незаконної агресивної війни проти України досягли ще однієї неприйнятної і підлої точки".

"Не існує жодних паралелей між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою для України для захисту її території та народу від невиправданої агресії. Росія вторглася в суверенну сусідню країну, щоденно атакує та вбиває там цивільне населення, маючи на меті знищити країну та всю українську націю. Заперечення, спотворення та тривіалізація Голокосту суперечать законодавству ЄС і його цінностям. ЄС взяв на себе чітке зобов'язання забезпечити, щоб подібні звірства ніколи не трапилися знову", - наголосив він.

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Заява Лаврова про вирішення "російського питання"

Напередодні Лавров заявив, що "так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз теж США сформували коаліцію з практично всіх європейців, що входять до НАТО та членів ЄС з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання".

"Так само, як Гітлер хотів остаточно вирішити "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, але й набагато розумніших, вони однозначно кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки", - додав Лавров.

Ця заява викликала обурення і в Вашингтоні. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав її "настільки абсурдною", що вона майже не варта відповіді, "за винятком справді образливої манери", в якій Лавров намагався проводити порівняння з Гітлером та Голокостом, пише Reuters.

У травні за Лаврова вибачався Путін

Це вже не перше подібне висловлювання Лаврова. У травні торік в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset, відповідаючи на запитання про президента України Володимира Зеленського, він згадав про нібито єврейське коріння Гітлера: "Він (Зеленський. - Ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас кажуть".

Після цього міністр закордонних справ Ізраїля Яїр Лапід заявив: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоби підтримувати добрі відносини з Росією, але є межа, і цього разу її перетнули. Російський уряд має вибачитися перед нами і перед єврейським народом".

Спочатку, замість того, щоб перепросити, МЗС Росії звинуватило уряд Ізраїлю в тому, що він підтримує "неонацистський режим у Києві". Однак пізніше тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що перед ним за заяви Лаврова вибачився особисто президент РФ Володимир Путін .