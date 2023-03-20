Боррель закликав ЄС укласти угоду про закупівлю боєприпасів

Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 березня (оновлюється).

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обіцяє подальшу допомогу Україні, зокрема й у закупівлі боєприпасів. "Україна потребує нашої постійної підтримки, щоб вона могла здобути мир", - заявила Бербок перед початком консультацій міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі щодо спільного забезпечення і закупівлі боєприпасів для потреб української армії. "Центральне місце в ці дні, в ці тижні займає продовження поставок боєприпасів", - додала німецька міністерка. Німеччина відіграє в забезпеченні України боєприпасами "особливу роль", наголосила Бербок.

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Російські сили сконцентрували зусилля на наступі в Донбасі, але намагаються створити хибне враження підготовки до аналогічних дій на інших напрямках, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю виданню "РБК-Україна". "З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу в Луганській і Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо. Однак росіяни намагаються створити враження, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування", - зазначив він.

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в понеділок задовольнила позов міністерства юстиції України проти російського олігарха Аркадія Роттенберга та його сина, а також двох інших громадян Росії щодо конфіскації їхніх українських активів, зокрема частки в ТРЦ Ocean Plaza. Активи стягнуто на користь держави активи.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін у понеділок прибув до Росії з державним візитом, повідомляє "Інтерфакс". Літак китайського лідера приземлився в московському аеропорту "Внуково-2". Державний візит голови КНР до Росії розпочнеться в понеділок із переговорів у форматі "тет-а-тет" із президентом РФ Володимиром Путіним. Це перший закордонний візит Сі Цзіньпіна після переобрання на посаду голови КНР.

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У Кремлі стверджують, що "спокійно" поставилися до видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна, водночас вважаючи це рішення "ворожим проявом" щодо РФ, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. "Усе ретельно фіксуємо. Продовжуємо працювати. Продовжує працювати і президент", - повідомив Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. Він також пообіцяв, що Путін під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви, що розпочався 20 березня, дасть вичерпні пояснення щодо ситуації у війні Росії проти України. "Сьогодні буде неформальне, але пряме і дуже важливе спілкування Путіна і Сі Цзіньпіна. Глави двох держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд", - зазначив прессекретар Путіна. Відповідаючи на уточнююче запитання, він висловив упевненість у тому, що сторони, серед іншого, обговорять запропонований Китаєм план мирного врегулювання в Україні.

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++12.09++

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що сподівається на укладення угоди про спільну закупівлю боєприпасів для України на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн-членів блоку в Брюсселі в понеділок. "Разом міністри закордонних справ і оборони, я сподіваюся, завершать роботу над угодою про надання Україні боєприпасів", - сказав він журналістам перед початком переговорів. Без угоди Європейський Союз зіткнеться з труднощами у продовженні поставок зброї Києву, попередив Боррель.

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++11.59++

У Херсонській області поблизу села Мала Олександрівка чоловік підірвався на російській міні, повідомила в понеділок обласна військова адміністрація. "Це сталося вранці поблизу села Мала Олександрівка. 35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку в лісі", - йдеться у повідомленні. Постраждалий дістав важку травму - втратив ліву гомілку. Наразі лікарі його оперують. "Території, які ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки може бути в лісосмугах, полях, на узбережжях водойм і узбіччях доріг", - попередили в ОВА.

++11.45++

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Володимира Путіна означає, що жодних переговорів із російською елітою бути не може, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. "Юридична фіксація "чинного президента Росії" як безумовного міжнародного злочинця прямо означає: 1. Жодних переговорів із нинішньою російською елітою. 2. Ніякого повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі. 3. Ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію...", - написав він у Twitter в понеділок.

++11.31++

Під Авдіївкою складається ситуація, яка в тактичному плані схожа на тривалу оборону Бахмута: українські військовослужбовці продовжують організовано захищати місто, але їхні шляхи постачання опиняються під дедалі більшою загрозою через спроби російських військ зайти з флангів. Про це йдеться в черговому аналітичному огляді міністерства оборони Великобританії. "За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досяг певних успіхів", - йдеться в повідомленні. За даними британської розвідки, Росія задіяла поблизу Авдіївки головним чином 1-й армійський корпус невизнаного утворення "ДНР", багато військовослужбовців якого добре знайомі з цією місцевістю.

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У Києві викрито директора парку "Партизанська слава" за одержання неправомірної вигоди в дві тисячі доларів за дозвіл на розміщення кафе - пункту незламності, повідомила в понеділок Київська міська прокуратура. За даними слідства, чиновник вимагав у представника приватного товариства неправомірну вигоду за надання дозволу на розміщення на території парку кафе. Цей заклад також мав використовуватися як пункт незламності. Посадовця затримали під час отримання другої частини хабара.

++10.57++

Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із території України, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов. " Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності.", - написав він у понеділок у Twitter.

++10.48++

Найкращі українські льотчики гинуть на застарілих літаках, заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю The Times. За його словами, Україні терміново потрібні сучасні західні літаки, щоб більш ефективно прикрити наступаючі колони бронетехніки, поставленої країнами НАТО. Крім того, продовжив він, винищувачі замінять системи протиповітряної оборони, оскільки українська територія "настільки величезна, що неможливо поставити стільки наземних засобів ППО, скільки необхідно для її ефективного прикриття".

++10.34++

У військовій частині в Чернігівській області під час штатних стрільб унаслідок вибуху снаряда загинули четверо солдатів, розслідують кримінальне провадження щодо порушення правил поводження зі зброєю, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). "ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Унаслідок вибуху загинуло чотири солдати", - йдеться в повідомленні бюро в понеділок. Згідно з повідомленням, співробітники ДБР виїжджали на місце події, проведено огляд, вилучено речові докази. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

Офіс президента: Путіна тепер можуть судити заочно

++10.27++

Після ордеру Міжнародного кримінального суду президента РФ Володимира Путіна тепер можуть судити заочно, заявив у коментарі агенції "Українські новини" заступник голови Офісу президента України Андрій Смірнов. За його словами, ордер на арешт Путіна означає, що світ завдав потужного удару по високопосадовцям країни-агресора. "Цим рішенням МКС дав свою юридичну оцінку значенню персонального імунітету посадових осіб РФ. Тепер його (Путіна) можуть судити заочно", - сказав Смірнов. Він зазначив, що фактично Путіну звинувачення вже пред'явлено.

++10.06++

Український Центр національного спротиву повідомив про нестачу крові та медикаментів в анексованому Росією Криму через лікування там російських військових. За його даними, у Севастополі з цивільних центрів переливання крові забрали кров та її компоненти для потреб військового госпіталю, що призвело до дефіциту в цивільних установах. "Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків іде на лікування військових РФ", - зазначається в повідомленні.

Пекін відреагував на ордер на арешт Путіна

++09.49++

Китай у понеділок закликав Міжнародний кримінальний суд уникати "подвійних стандартів" і поважати імунітет глав держав, після того, як трибунал видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах. Суд повинен "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції" і "поважати імунітет глав держав від юрисдикції згідно з міжнародним правом", заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, цитує Reuters. Представник МЗС КНР також закликав МКС "уникати політизації та подвійних стандартів".

++09.30++

Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ рекомендували до кінця березня відмовитися від телефонів компанії Apple, замінивши їх на смартфони інших марок і з іншими операційними системами, пише газета "Коммерсант". "iPhone - усе. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", - заявив виданню один зі співрозмовників, який був присутнім на семінарі на початку березня. За словами одного з джерел "Коммерсанта", таке розпорядження пов'язане з вимогами безпеки. Чиновникам наказали змінити смартфони на моделі з операційною системою Android, її китайськими аналогами або російською "Авророю".

++09.11++

Останніми тижнями темп російських наступальних операцій на Донбасі сповільнився, що може свідчити про швидке завершення весняного наступу ЗС РФ, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У черговому огляді ситуації на війні РФ проти України вони звертають увагу на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, який вважає, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для масштабного наступу на Донбасі, на який вона очікувала, і навіть не в змозі завершити тактичне захоплення Бахмута. Якщо 300 тисяч російських військовослужбовців не змогли забезпечити вирішальну перевагу в наступі, то залучення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації навряд чи призведе до кардинально іншого результату, впевнені експерти ISW. Вони вважають, що ЗСУ мають всі шанси повернути ініціативу і почати контрнаступ на критично важливих ділянках фронту.

++08.50++

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Старицю, Берестове та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Понад 10 ударів із мінометів окупанти здійснили по с. Олександрівка та с. Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Об 11:00 під ударом було м. Куп'янськ. Увечері, після 20:00, ворог бив по Вовчанську. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

++08.41++

Російські окупанти протягом неділі 25 разів обстріляли територію Херсонської міської громади, обійшлося без жертв, повідомили в міській військовій адміністрації. "Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 8 разів. Було зафіксовано влучання в Херсоні (мкрн Острів), Антонівці, Зеленівці, Садовому, Зимівнику", - йдеться в повідомленні. Крім того, окупанти 17 разів обстріляли острівну та берегову частину Херсонської міської тергромади (дачні ділянки). "На щастя, постраждалих немає", - наголосили в МВА.

Президент Чехії: Україна матиме одну спробу на контрнаступ

++08.30++

Україна матиме лише одну спробу почати великий контрнаступ цього року, Заходу буде вкрай складно знайти ресурси для другої спроби, якщо вона обернеться провалом, заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Rzeczpospolita. "Втома від війни - це не тільки виснаження людських ресурсів і обладнання, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу", - зазначив Павел.

++08.18++

За минулу добу внаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області поранень зазнали двоє людей, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 19 березня росіяни поранили 2 жителів Донбасу: у Бахмуті та Костянтинівці", - написав Кириленко в Telegram в понеділок уранці.

++08.07++

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що його країна може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі після того, як останній видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. "На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду", - написав він в Telegram. Медведєв вважає, що такий удар не стане приводом для початку війни, адже його не буде нанесено по "населенню країни НАТО". "Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, товариші судді, уважно дивіться у небо", - попередив росіянин. Крім того, він висловив думку, що ордер на арешт Путіна "остаточно зруйнував систему міжнародного права" і призведе до "жахливих" наслідків для неї.

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++07.39++

Після початку поставок зброї Німеччина стала "залученою" у війну в Україні, через що зменшилася її ймовірна роль як авторитетного й активного посередника в можливих переговорах, заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданню Focus. "Ми занадто багато уваги приділяємо зброї. Тепер нам потрібно проявляти більше дипломатичних ініціатив з американцями, китайцями, індійцями та іншими великими країнами", - вважає Кречмер.

++07.28++

Посольство Польщі у Франції уточнило слова посла Яна Емеріка Ростишевського про те, що "якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, у нас (Польщі. - Ред.) не буде вибору, ми будемо змушені вступити в конфлікт". Деякі ЗМІ невірно інтерпретували ці слова "у відриві від контексту", йдеться в заяві дипмісії, опублікованій у неділю, 19 березня. "Уважне прослуховування всієї розмови дає змогу зрозуміти, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України, можливості нападу Росії або залучення до війни інших країн Центральної Європи - країн Балтії та Польщі", - наголосили в дипмісії.

++07.20++

РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, протягом минулої доби українські військові відбили 69 атак окупантів на зазначених напрямках, епіцентром бойових дій при цьому залишається Бахмут. Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок.

Минулої доби окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні, на Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово окупованої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

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