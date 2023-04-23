Боррель закликав відправити до Тайваню європейські ВМС

Жозеп Боррель закликав відправити європейські військові кораблі для патрулювання Тайванської протоки, щоби забезпечити "свободу судноплавства" в економічно важливому для ЄС регіоні.

Європейські кораблі мають патрулювати Тайванську протоку, вважає верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це він написав у коментарі, опублікованому французькою газетою Journal du Dimanche в неділю, 23 квітня.

Головний дипломат ЄС вказав на важливість Тайваню для Європи в економічному, комерційному та технологічному відношенні. "Тому я закликаю європейські військово-морські сили до патрулювання Тайванської протоки, щоби продемонструвати прихильність Європи свободі судноплавства в цьому вкрай важливому регіоні", - написав Боррель.

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Китайські маневри біля Тайваню

Раніше в квітні Китай провів триденні військові навчання біля берегів Тайваню, відпрацьовуючи блокаду острова. Маневри почалися після повернення президента Тайваню Цай Інвень зі США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

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Керівництво КНР вважає Тайвань частиною своєї країни та ставиться до острова як до "бунтівної провінції", що відкололася в 1949 році. Комуністична партія Китаю і лідер КНР Сі Цзіньпін оголосили "об'єднання з Тайванем" своєю "історичною місією", яку вони обіцяють виконати, за необхідності, з застосуванням сили.

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