Боррель: "Вибори" РФ в окупованих регіонах є незаконними

ЄС вважає незаконними і нелегітимними "вибори", які Росія провела на окупованих територіях України, заявив Жозеп Боррель. Він підкреслив: Євросоюз їх не визнаватиме, а на керівництво РФ очікують наслідки.

Європейський Союз вважає нелегітимним і рішуче засуджує проведення Росією так званих "виборів" в окупованих Криму, Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, заявив у понеділок, 11 вересня, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ані проведення цих так званих "виборів", ані їхні результати. Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, стикнуться з наслідками цих незаконних дій", - йдеться у заяві Борреля.

Читайте також: Рада Європи: "Вибори" РФ на окупованих територіях - нікчемні, бо незаконні

Він наголошує, що ці "вибори" є незаконними, вони відбулися в умовах примусової видачі РФ паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації людей, широко поширених і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку РФ та її ставлеників.

"Європейський Союз високо оцінює мужність мешканців України, які виступили проти фіктивного голосування та продовжують опиратися російській окупації. Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", - підкреслив Боррель.

Читайте також: Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Коментуючи вибори, що проходили 8-10 вересня на території РФ, верховний представник ЄС також зауважив, що вони відбулися в умовах жорстких обмежень, посилення внутрішніх репресій, із застосуванням репресивного законодавства та військової цензури.

Читайте також: Окуповані території: пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники