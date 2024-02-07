Боррель у ВР пожартував про трьох гетьманів на двох козаків

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель під час свого шостого візиту до Києва загалом і четвертого з початку повномасштабного російського вторгнення виступив у середу, 7 лютого, у Верховній Раді України.

Він зауважив, що Київ "протягом останніх 10 років більше усвідомлював свою європейську приналежність, ніж інші столиці континенту". "Як написав Юрій Андрухович, а його книги зараз перекладаються багатьма європейськими мовами, Київ виграв кастинг на сценарій найкращої з усіх революцій - Революції Гідності", - сказав дипломат. Як повідомляється на сайті парламенту , слово "гідності" Боррель вимовив українською мовою.

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Боррель: Європа прокинулась

Дипломат пригадав свій візит на Донбас у січні 2022 року перед російським вторгненням. За його словами, тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль запитав, чи підтримає Європа Україну в разі війни, але він "не зміг йому дати чіткої відповіді, тому що ЄС ніколи раніше не надавав військової допомоги країні у стані війни".

Боррель віддав шану українським військовим, які на початку російського вторгнення, "маючи в розпорядженні лише стару радянську техніку, тому що не було західної допомоги", "зупинили російську армію за вісім кілометрів від будівлі Верховної Ради".

Він зауважив, що "в кожному звільненому місті люди вітали солдатів з радістю такою ж сильною, як і страждання, яких вони зазнали". "Так було в Бучі, я це бачив", - зазначив Боррель.

На його думку, "деякі європейці забули, що світ, де сила має перевагу, може бути жахливим", але напад Росії на Україну "став таким моментом, після якого Європа прокинулась".

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"Не стільки, скільки треба, а все, що треба"

Водночас Боррель визнав, що Україні потрібно від ЄС більше, тому "необхідно змінити парадигму від надання підтримки стільки, скільки буде необхідно, до надання всього, що необхідно". "Ми вам завдячуємо, оскільки ви вже мали велику кількість жертв", - наголосив Боррель, згадавши зокрема загибель Романа Ратушного та письменниці Вікторії Амеліної.

"Не ідеться про втому від війни. Єдиний, хто теоретично міг втомитися у цій війні, - це ви, але цього не відбувається", - зауважив дипломат, який перед прибуттям в Україну "нарахував понад 40 тисяч тривог, що лунали в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ".

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Він наголосив, що "російський імперіалізм залишається жорстокою реалією, бо президент РФ Володимир Путін одержимий своїми фантазіями про історичні російські землі". "Росія не знає, де вона починається й де вона завершується. А якщо країна цього не знає, це створює величезні виклики для її сусідів. Допоки Росія не вирішить це питання, вона залишатиметься насильницькою. І ніхто не знає це краще за українців, тому що впродовж століть ви опинялися на вістрі цього імперіалізму: вас називали малоросами, вас морили голодом під час Голодомору або депортували до Сибіру", - зауважив Боррель.

Боррель про основну перевагу над Путіним

На його переконання, найбільша перевага щодо диктатури Путіна - демократичне суспільство, тож Україна "має демонструвати, що є плюралістичним демократичним суспільством". "Звичайно, є спокуса централізувати владу й обмежити свободу слова. Так, у час війни система стримувань та противаг є важливішою, ніж будь-коли. Але повага до верховенства права та сприяння демократичному діалогу між урядом й опозицією збільшить вашу стійкість і спроможність здобути перемогу у цій війні", - наголосив дипломат.

У цьому контексті Боррель пригадав популярну в Україні приказку "Де два українці - там три гетьмани". "В Іспанії ми кажемо, що на кожних чотирьох іспанців ми заснуємо п'ять політичних партій. Тому ми чудово розуміємо, що плюралізм іноді створює такі організації, якими важко керувати", - зазначив він. Боррель закликав українську владу "зберегти єдність і консенсус", "багато попрацювати", в тому числі шляхом компромісів, та реалізувати "потужні рішення" на шляху до членства в ЄС. Найслабкішим місцем він назвав корупцію.