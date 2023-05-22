ЄС: Погрози РФ у бік МКС - зневага до міжнародного права
Валерій Сааков
2 год. тому
Брюссель різко засудив будь-які дії Москви проти мандата МКС й спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні.
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Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, у якій різко засудив дії Кремля проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Текст заяви поширила в понеділок, 22 травня, пресслужба Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.
"Європейський союз висловлює жаль з приводу порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Будь-які дії Росії проти мандата МКС і спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, необґрунтованими й неприйнятними. Вони - черговий вияв зневаги Кремля до міжнародних правил і міжнародного права", - заявив Боррель.
Крім того, від імені ЄС голова європейської дипломатії підтвердив повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій "понад 120 держав з усіх регіонів світу доручили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини".
"Ми твердо підтримуємо Суд і, як і раніше, готові захищати його персонал від будь-якого втручання ззовні, спрямованого на перешкоджання правосуддю і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи й цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", - наголошується в заяві.
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