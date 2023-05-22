ЄС: Погрози РФ у бік МКС - зневага до міжнародного права

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, у якій різко засудив дії Кремля проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Текст заяви поширила в понеділок, 22 травня, пресслужба Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

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"Європейський союз висловлює жаль з приводу порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Будь-які дії Росії проти мандата МКС і спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, необґрунтованими й неприйнятними. Вони - черговий вияв зневаги Кремля до міжнародних правил і міжнародного права", - заявив Боррель.

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Крім того, від імені ЄС голова європейської дипломатії підтвердив повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій "понад 120 держав з усіх регіонів світу доручили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини".

"Ми твердо підтримуємо Суд і, як і раніше, готові захищати його персонал від будь-якого втручання ззовні, спрямованого на перешкоджання правосуддю і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи й цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", - наголошується в заяві.

МКС розшукує Путіна за обвинуваченням в скоєнні воєнних злочинів

У березні розташований у Гаазі МКС видав ордер на арешт президента Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У МКС вказували на те, що є достатні підстави вважати, що Путін і російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

Росія відповіла на це тим, що завела кримінальні справи на головного прокурора МКС та кількох суддів. 19 травня російський пропагандистський інформресурс "ТАСС" повідомив, що британський прокурор МКС Карім Хан був доданий до списку осіб, які перебувають у розшуку в базі даних МВС Росії.

Водночас у МКС запевнили, що такі дії РФ не стримують суд від виконання свого мандата.