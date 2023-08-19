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Боррель: РФ - "бензоколонка, у власника якої є атомна бомба"

Олександр Куницький | Ольга Лебедєва
31 хв. тому

Китай - геополітичний гравець, а Росія - "економічний карлик", заявив глава дипломатії ЄС в інтерв'ю газеті El País. Захід має розбіжності з Китаєм, але він не виклик безпеці, як Росія, переконаний він.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель Фото: Sierakowski/EUC/ROPI/picture alliance

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав Росію "бензоколонкою, у власника якої є атомна бомба". Таку думку він висловив в інтерв'ю іспанській газеті El País, опублікованому в суботу, 19 серпня, порівнюючи відносини Євросоюзу з Китаєм та РФ.

"Китай - не Росія. Китай - справжній геополітичний гравець, а Росія - економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої є атомна бомба. Китай надто важливий, щоб його ігнорувати, а також намагатися ізолювати. У нас є розбіжності, але це не виклик нашій безпеці, як Росія", - вважає глава європейської дипломатії.

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Боррель про масштаб злочинів РФ в Україні

Коментуючи підсумки півтора року повномасштабної війни РФ проти України, Боррель заявив, що "з військової точки зору Росія зазнала поразки". "Путін (президент РФ Володимир Путін - Ред.) хотів бліцкригу, але минуло 18 місяців, а він обороняється. Його план швидкого завоювання зазнав повного фіаско", - зазначив він. Проте втрати техніки та живої сили не означають, що Путін "вичерпав свої можливості", попередив Боррель. "Путін зараз жертвує своєю армією та своїм народом заради особистого виживання", - наголосив глава європейської дипломатії.

За його словами, під час російського вторгнення в Україну були скоєні "воєнні злочини історичного масштабу, які можна порівняти лише зі злочинами Другої світової війни". Водночас "війна остаточно підштовхнула Україну на бік, небажаний для Путіна", зазначив європейський політик. Без цієї війни процес надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС "затягнувся б на роки", вважає він.

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