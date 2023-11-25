Боррель про нічну атаку РФ: ЄС рішуче солідарний з Україною

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на наймасштабнішу дронову атаку на Київ, висловивши солідарність з Україною.

Верховний представник Європейського союзу (ЄС) з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після нічної дронової атаки РФ на Київ висловив слова підтримки Україні. Про це він написав в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

“ЄС рішуче солідарний з Україною, коли Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ з моменту свого незаконного вторгнення в країну, спричинюючи масові руйнування, сіючи страх серед населення та руйнуючи життя людей", – зазначив він.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 25 листопада, Росія випустила по Україні рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість безпілотників типу Shahed-131/136. Військові РФ випустили 75 ударних безпілотників-"шахедів", 74 з яких знищила протиповітряна оборона України.

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Головною мішенню атаки був Київ. У декількох районах міста були зафіксовані руйнування внаслідок падіння уламків збитих дронів на житлові і технічні будівлі.

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Вналідок атаки в столиці постраждали п'ятеро людей, серед них - 11-річна дитина, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. У двох постраждалих - різані рани кінцівок, ще у трьох - гостра реакція на стрес.

Також у центральній частині Києва без електроенергії опинилися 77 житлових будинків і 120 установ. Наразі вони вже заживлені, повідомили в енергетичній компанії "ДТЕК".

Внаслідок нічної атаки росіян у Київській області уламки пошкодили чотири приватні будинки, а також дві квартири в одному з багатоповерхових будинків. Усі пошкодження є незначними, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (ОВА).