Боррель про допомогу Україні: ЄС не зможе замінити США

Україна потребує підтримки як ЄС, так і США. Європа не може компенсувати всі прогалини у підтримці, які може залишити США, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Європейський Союз не зможе повністю замінити США у питанні допомоги Україні. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у четвер, 5 жовтня, на саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

"Чи може Європа заповнити прогалину, залишену США? Звичайно, Європа не може замінити США", - цитує представника ЄС агенція AFP. Боррель наголосив, що Україна потребує як підтримки ЄС, так і США. Водночас він висловив сподівання, що перехідне бюджетне рішення у Вашингтоні, ухвалене без грошей для України, "не буде однозначною позицією США".

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Беттель: "Потрібно продовжувати підтримувати Україну"

На неможливості компенсувати американський внесок у допомогу Україні наголосив і прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель. "Це було б неможливо, але ми повинні продовжувати підтримувати (Україну - Ред.) наскільки це можливо", - наголосив він. Водночас Беттель висловив сподівання, що США незабаром "знайдуть рішення в інтересах України".

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нагадала, що нині триває робота над конкретизацією обіцяної ЄС допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

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На важливості проовжувати надавати допомогу Україні наголосила і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, зазначивши, що розрахунок Росії полягає у тому, що Захід втомиться від тривалої підтримки України. "Я думаю, Росія хоче, щоб ми були втомленими", - зазначила вона, додавши, що потрібно "допомагати Україні стільки, скільки потрібно".

Зеленський: Вашингтон охопив "політичний шторм"

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти висловив стурбованість "політичним штормом", який охопив Вашингтон. Водночас він заявив про впевненість у тому, що Україна все ще має двопартійну підтримку США для продовження допомоги. "Я впевнений в Америці. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії", - сказав він. За словами Зеленського, у Вашингтоні всі розуміють, що Росія та її спільники хочуть скористатися з наслідків політичних штормів.

Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, станом на вересень 2023 року Європа вже обігнала США за обсягом обіцяної допомоги Україні. Вартість загального обсягу наданої та обіцяної підтримки з боку ЄС, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії зросла до 156 мільярдів євро, а від США - до майже 70 мільярдів євро..