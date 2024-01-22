Боррель: Наше завдання - щоб Україна перемогла у війні

Україна залишається для Європейського Союзу головним пріоритетом, заявив його верховний дипломат Жозеп Боррель після закінчення Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в понеділок, 22 січня. "Війна в Україні - це екзистенційна загроза для Європи, і ми готові допомагати Україні, - сказав він. - Мета в тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Це наше завдання". Боррель анонсував свій наступний візит до України в перший або другий тиждень лютого.

Він також повідомив, що країни ЄС досягли політичної угоди про використання прибутку із заморожених у Євросоюзі російських активів. "Я впевнений, що робота буде завершена найближчим часом. Обговорення триватиме на рівні послів, але я бачу, що угода наближається", - розповів очільник зовнішньополітичної служби ЄС, наголосивши, що угоду має бути ухвалено до наступної Ради з закордонних справ 19 лютого. Ідеться про пропозицію Єврокомісії зафіксувати надприбуток зі знерухомлених російських активів і зберігати його, доки ЄС не буде готовий переказати ці кошти Києву, для чого буде потрібно розробити окремий механізм.

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Крім того, Боррель повідомив, що представив країнам ЄС неофіційний документ із пропозицією про фонд військової допомоги Україні. Він висловив сподівання, що Євросоюз досягне угоди про поповнення Європейського фонду миру на п'ять мільярдів євро, аби створити Фонд допомоги Україні. Про цю пропозицію раніше писало видання Wall Street Journal, у розпорядження якого потрапив неофіційний документ.

"Міністри погодилися, що зараз не час послаблювати підтримку України. Навпаки, потрібно робити більше і швидше", - зазначив глава зовнішньополітичної служби ЄС. За його словами, це має бути будь-яка допомога, необхідна Києву, - фінансові ресурси, військова техніка, навчання солдатів. "Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб зробити допомогу передбачуваною", - пообіцяв Боррель.

У засіданні Ради у закордонних справах по відеозв'язку взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба та поінформував колег про останні події.