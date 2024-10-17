Боротьба за храм: на Черкащині побилися віряни УПЦ МП та ПЦУ

Через перехід храму у користування ПЦУ прихильники УПЦ МП із застосуванням вогнегасників та сльозогінного газу штурмували собор у Черкасах й забарикадувалися у ньому.

На тлі повідомлень про передачу Свято-Михайлівського кафедрального собору у Черкасах у користування Православної церкви України у четвер, 17 жовтня, поблизу храму сталися сутички між парафіянами Української православної церкви Московського патріархату та представниками ПЦУ. Раніше ця релігійна споруда перебувала під егідою УПЦ МП.

За даними місцевих ЗМІ, віряни УПЦ МП під час штурму церкви зламали ворота та увірвалися на територію храму. Зазначається, що вони застосовували сльозогінний газ і вогнегасники. Бійки відбувалися як на зовнішній території храму, так і всередині собору. Станом на 9 ранку прихожани УПЦ МП захопили будівлю церкви та забарикадувалися.

Народний депутат Артем Дмитрук, який втік з України та є прихильником УПЦ МП, також поширив відео бійки, заявивши, що мала місце навіть стрілянина. Він звинуватив представників ПЦУ у крадіжці зібраних грошей на встановлення дзвіниці та реставрацію храму, а також різних коштовностей.

На оприлюдненому ним відео також фігурує представник УПЦ МП настоятель собору, митрополит Феодосій, якому СБУ вручила уже чотири підозри, зокрема за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ.

За даними hromadske, на місці інциденту працюють правоохоронці, які намагаються підтримувати правопорядок. Про затриманих чи поранених унаслідок бійки інформації наразі немає.

Храм для військовослужбовців

За даними кореспондента "Укрінформу", станом на обід 17 жовтня у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах триває перший молебень українською мовою, який проводить митрополит Черкаський і Чигиринський ПЦУ, голова Синодального управління військового духовенства владика Іоан.

Зранку 17 жовтня військовий капелан ПЦУ Володимир Рідний заявив, що Свято-Михайлівський собор, який був у користуванні парафіян УПЦ МП, перейшов до ПЦУ без священників.

У коментарі "Суспільному" митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан уточнив, що перехід громади відбувся ще 12 червня, а громада УПЦ не зареєстрована за цією адресою і втратила майнові права. Він заявив, що цей храм стане гарнізонним та буде відкритим для всіх військовослужбовців, а також запросив усіх парафіян церкви до спільної молитви українською мовою.

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