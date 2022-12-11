Боротьба України і РФ за Крим може тривати десятиріччя - WP

І для Києва, і для Москви контроль над півостровом має важливе значення. Якщо жодна з країн не відступиться від своїх позицій, боротьба за Крим може спричинити використання ядерної зброї, вважають в The Washington Post.

Приналежність анексованого Росією в України Криму має принципове значення як для Києва, так і для Москви, тож якщо жодна зі сторін не відмовиться від категоричної позиції в цьому питанні, боротьба за півострів може тривати десятиріччями, пише у неділю, 11 грудня видання The Washington Post (WP).

Оскільки війна Росії проти України почалася в лютому 2014 року саме з захоплення Криму, для України звільнення півострова має надзвичайно велике значення. "Його повернення означатиме відновлення справжнього миру. Потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце у містах і селах Криму", - нагадує видання слова президента України Володимира Зеленського, сказані в жовтні.

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Водночас для президента РФ Володимира Путіна Крим є "основою спадщини", яка розвалиться у разі втрати півострову. Тому якщо Збройні сили України увійдуть до півострова, це може підштовхнути РФ до радикальних дій, включно з застосуванням ядерної зброї, йдеться в матеріалі.

Як приклад хворобливої реакції росіян на атаки в Криму, WP наводить масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, які Кремль аргументував вибухом та частковим руйнуванням "символу імперських амбіцій" президента РФ Володимира Путіна в Україні - Керченського мосту.

У той час, як деякі західні чиновники вважають, що угода про передачу Криму Росії може стати основою для дипломатичного завершення війни, українці відкидають таку позицію, як "небезпечно наївну", а росіяни заявляють, що "не задовольняться тим, що вже є їхнім".

"Відмова будь-якої сторони відступити загрожує перетворити війну на конфлікт, який триватиме десятиліття, подібно до територіального протистояння щодо Західного берега та Гази, Нагірного Карабаху чи Курдистану", - зауважує WP.

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