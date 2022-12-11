  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Керченський міст після вибуху вантажівки
Кримський міст після вибуху в жовтніФото: AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Боротьба України і РФ за Крим може тривати десятиріччя - WP

Степан Смишляєв
58 хв. тому

І для Києва, і для Москви контроль над півостровом має важливе значення. Якщо жодна з країн не відступиться від своїх позицій, боротьба за Крим може спричинити використання ядерної зброї, вважають в The Washington Post.

https://p.dw.com/p/4KnmC

Приналежність анексованого Росією в України Криму має принципове значення як для Києва, так і для Москви, тож якщо жодна зі сторін не відмовиться від категоричної позиції в цьому питанні, боротьба за півострів може тривати десятиріччями, пише у неділю, 11 грудня видання The Washington Post (WP).

Оскільки війна Росії проти України почалася в лютому 2014 року саме з захоплення Криму, для України звільнення півострова має надзвичайно велике значення. "Його повернення означатиме відновлення справжнього миру. Потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце у містах і селах Криму", - нагадує видання слова президента України Володимира Зеленського, сказані в жовтні.

Читайте також: Зеленський: Рішення, які виключають деокупацію Криму - марна трата часу

Водночас для президента РФ Володимира Путіна Крим є "основою спадщини", яка розвалиться у разі втрати півострову. Тому якщо Збройні сили України увійдуть до півострова, це може підштовхнути РФ до радикальних дій, включно з застосуванням ядерної зброї, йдеться в матеріалі.

Як приклад хворобливої реакції росіян на атаки в Криму, WP наводить масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, які Кремль аргументував вибухом та частковим руйнуванням "символу імперських амбіцій" президента РФ Володимира Путіна в Україні - Керченського мосту.

У той час, як деякі західні чиновники вважають, що угода про передачу Криму Росії може стати основою для дипломатичного завершення війни, українці відкидають таку позицію, як "небезпечно наївну", а росіяни заявляють, що "не задовольняться тим, що вже є їхнім".

"Відмова будь-якої сторони відступити загрожує перетворити війну на конфлікт, який триватиме десятиліття, подібно до територіального протистояння щодо Західного берега та Гази, Нагірного Карабаху чи Курдистану", - зауважує WP.

Читайте також: Німецький дипломат: Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати

Ракетний обстріл України - помста за Керченський міст?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Війна України і Росії за Крим може затягнутися на десятиріччя

Війна України і Росії за Крим може затягнутися на десятиріччя
www.washingtonpost.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

іранський дрон-камікадзе "Шахед"

Україна тестує ударний дрон з можливістю повернення

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Один з ударів завданий по авіабазі в Енгельсі, на якій базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95

ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

Політика9 грудня 2022 р.
Український танк біля Лимана, 8 грудня 2022 року

"Україна мала перемоги по пунктах, але не було нокауту"

"Україна мала перемоги по пунктах, але не було нокауту"

Конфлікти9 грудня 2022 р.
external

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Політика9 грудня 2022 р.15:22 хв.
external

Солдати ЗСУ в окопах біля Бахмута готуються до контрнаступу?

Солдати ЗСУ в окопах біля Бахмута готуються до контрнаступу?

Конфлікти9 грудня 2022 р.01:39 хв.
Жінка зі свічкою в темному вікні у Бородянці на Київщині

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Політика9 грудня 2022 р.
Статуя Юстиції перед Солом'янським районим судом Києва

Чому українські адвокати захищають полонених росіян

Чому українські адвокати захищають полонених росіян

Закон і право9 грудня 2022 р.
На головну сторінку