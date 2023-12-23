Бородянський півник прикрасив ялинки понад деcятка країн

Іграшкою у вигляді півника з Бородянки оздобили головні ялинки в низці європейських країн, США, Японії, Чилі, а також у штаб-квартирах НАТО та Ради ЄС.

Головні різдвяні ялинки низки країн світу прикрасили цього року іграшками у вигляді українського півника з Бородянки, повідомляється на сайті фандрейзингової платформи United24.

"Український півник продовжує мандрувати світом. Символ української незламності у вигляді новорічної іграшки з'явився на головних ялинках у різних країнах", - зазначили в глобальній ініціативі з підтримки України.

Бородянський півник прикрашає ялинки в низці європейських столиць: Німеччини, Франції, Бельгії, Швейцарії, Норвегії, Нідерландів, Естонії, Литви, Словенії, Польщі.

Також його розмістили на ялинках у столицях США, Японії та Чилі.

Крім того, українським півником оздобили ялинки в штаб-квартирах НАТО та Ради ЄС.

В останній назвали фігурку "справді особливим подарунком" з України. "Це не просто декорація, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Ця прикраса, що оздоблює нашу ялинку, слугує вираженням нашої непохитної підтримки України", - наголосили в Раді Євросоюзу.

Півник васильківської майоліки, також відомий як Бородянський півник, став особливо популярним після того, як його виявили в одному зі зруйнованих російським бомбардуванням будинків у Бородянці на кухонній шафі, що вціліла на стіні знищеної квартири. У такий спосіб ця фігурка стала одним з "символів української незламності" в протидії повномасштабному вторгненню Росії.

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