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"Борг Януковича": Британський суд став на бік України
Фото: Bilderbox
КонфліктиУкраїна

"Борг Януковича": британський суд став на бік України

Віолетта Чайковська
3 год. тому

Верховний суд Великобританії відмовив Росії у спрощеному розгляді справи про "борг Януковича" і постановив вивчити за повною відкритою процедурою аргументи України про його взяття під тиском і погрозами з боку РФ.

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Україна зможе захищатися від позову РФ щодо стягнення з неї заборгованості за єврооблігаціями на три мільярди доларів, відомої як "борг Януковича", на підставі аргументу, що держава взяла його під тиском - через погрози застосування проти неї сили Росією. Таке рішення в середу, 15 березня, ухвалив Верховний суд Великобританії.

Росія подала відповідний позов проти України у 2016 році. У британському Верховному суді вона оскаржувала рішення Апеляційного суду, який у 2018 році погодився, що аргумент Києва про тиск РФ треба розглянути в рамках всеосяжного судового процесу. Сьогодні Верховний суд підтвердив це рішення, відмовивши РФ в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження. Тепер справа буде направлена на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

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"Успіх захисту України залежить від того, чи зможе вона довести, що Росія погрожувала застосуванням сили і що ці погрози були причиною рішення України укласти угоду. Це питання може бути вирішене лише після судового розгляду", - цитує слова судді Роберта Ріда під час оголошення рішення агентство Reuters.

В Україні радіють перемозі

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду "черговою перемогою над агресором". "Справедливість буде за нами!" - написав він у Twitter. 

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що "тепер Кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді" та висловив переконання, що "Росія відповість за всі свої незаконні дії та злочини". 

У міністерстві фінансів України рішення назвали "великою перемогою справедливості та верховенства права". "Усі докази будуть представлені суду для вивчення та під пильним наглядом світової спільноти", - запевнили там. 

Історія "боргу Януковича"

Наприкінці 2013 року, коли в Києві не вщухали масові антиурядові протести через відмову влади підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Росія надала тодішньому уряду Україні знижку на газ та пообіцяла 15 мільярдів доларів кредиту. Перший транш РФ виділила 20 грудня, коли російський Фонд національного добробуту придбав на Ірландській фондовій біржі українські урядові облігації на три мільярди доларів під п'ять відсотків річних.

Наступних траншів уже не було, адже на початку 2014 року в Україні змінилася влада. Україна мала погасити боргові зобов'язання перед РФ до 20 грудня 2015 року, проте за два дні до цього терміну українська влада запровадила мораторій на виплату боргу. Київ пропонував Москві погодитися на ті ж умови реструктуризації боргу, що й комерційні кредитори, але російський уряд відмовився. У Києві російський кредит назвали хабарем Януковичу за відмову підписувати угоду про асоціацію з ЄС.

У лютому 2016 року Росія подала позов до Високого суду Лондона з метою стягнути з України борг. Україна доводить у цій справі, що кредит був взятий під тиском.

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