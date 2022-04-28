Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 28 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини четверга, 28 квітня (час київський).

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За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), підтверджена кількість жертв серед цивільних осіб з часу початку російського вторгнення в Україну, станом на кінець дня 27 квітня, зросла до 6009 випадків: 2829 загиблих і 3180 поранених. З них майже половина - 2883 випадки - у Донецькій і Луганській областях (1354 загиблих і 1529 поранених). При цьому на території, яка контролюється самопроголошеними "республіками", з часу початку війни зафіксовано 445 жертв (88 загиблих і 357 поранених). УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць відбувається з затримкою. Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб, наголошують в Управлінні ООН.

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Болгарія закликає своїх громадян покинути Молдову

Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Молдови, а тих, хто перебуває там - залишити територію країни, використовуючи наявний транспорт. Рекомендації опубліковані на офіційному сайті МЗС. Причиною таких заходів названо ускладнену ситуацію в Молдові та регіоні.

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Українська та російська сторони провели черговий обмін полоненими. "Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала у Facebook віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук.

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Білий дім у четвер запропонував використати заморожені активи російських олігархів для компенсації збитків, завданих Україні російським воєнним вторгненням. Це дасть можливість "передати Україні кошти від конфіскованої клептократичної власності для усунення шкоди від російської агресії", йдеться у заяві Білого дому. У ній вказується, що в країнах ЄС заморожено 30 мільярдів доларів російських активів, включаючи майже сім мільярдів доларів у вигляді човнів, вертольотів, нерухомості та витворів мистецтва. У США, своє чергою, накладено санкції та заблоковано кораблі та літаки загальною вартістю понад 1 мільярд доларів, а також "сотні мільйонів доларів коштів у банках США, що належать російській еліті", повідомили у Білому домі.

27 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який закликає президента Джо Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні на військову та гуманітарну допомогу. Утім, цей законопроєкт не має зобов'язуючої сили.

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Дії народного депутата Верховної Ради України, члена фракції "Слуга народу" Олексія Ковальова, який перебуває на тимчасово захопленій російськими окупантами території, "викликають підозру у здійсненні ним державної зради". Про це йдеться у заяві партії "Слуга народу" та однойменної фракції у Верховній Раді. "Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги", - повідомили у партії. Саме тому у "Слузі народу" вирішили призупинити членство Олексія Ковальова у фракції та завернутися до генпрокурорки Ірини Венедиктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.

Сам Ковальов у коментарі "Схемам" у четвер назвав "несподіваним" і безпідставним рішення призупинити його членство у фракції. Він стверджує, що доказів його співпраці із російською окупаційною владою немає. 16 квітня депутат розповів, що виїхав на тимчасово окуповану територію - у місто Гола Пристань на Херсонщину - і допомагає місцевим жителям, а також має у місті бізнес, який треба захищати, зокрема, від мародерства. Депутат також повідомляв, що окупанти поводять себе з ним "чемно".

"Газпром": Польща продовжує закуповувати російський газ через ФРН

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У російському газовому монополісті "Газпромі" стверджують, що Польща, після припинення постачання російського газу через відмову країни оплачувати його у рублях, продовжує його закуповувати, але через Німеччину. Офіційний представник "Газпрому" Сергій Курпіянов у четвер заявив, що до Польщі російський газ, обсягом 30 мільйонів кубометрів на добу, надходить газопроводом "Ямал-Європа", що працює у реверсному напрямку.

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Російські окупанти у ніч на четвер масовано бомбардували та обстрілювали артилерією військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і у якому перебувають поранені. Про це повідомляється на Telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

Унаслідок обстрілів є загиблі, заново поранені і контужені, йдеться у повідомленні, утім, без уточнення кількості жертв. "Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше", - повідомили в "Азові".

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Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Наришкін заявив, що Москва нібито має відомості, які свідчать про плани Польщі за погодженням зі США ввести польські війська на Західну Україну і таким чином повернути собі контроль над "своїми історичними володіннями". Не надаючи жодних підтверджень цим "відомостям", Наришкін стверджує, що "так званий миротворчий контингент планується розмістити у тих частинах України, де загроза безпосереднього зіткнення з ЗС Росії є мінімальною". Варшава, стверджують у РФ, розраховує, що у підсумку такий "превентивний" крок призведе до розколу України. Як відомо, саме Росія, у 2014 році анексувала український Крим та фактично окупувала частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого цього року, виправдовуючись "превентивними діями", розгорнула повномасштабну війну проти України.

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Україна залишає за собою право завдавати ударів по російських об'єктах, що мають військове значення, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає", - написав Подоляк у четвер у Twitter.

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Німеччина готується до можливості того, що Росія припинить експорт газу, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час свого візиту до Токіо. "Слід готуватися до цього (до припинення постачання російського газу. - Ред.), як я вже сказав, ми почали це робити ще до того, як війна (Росії проти України. - Ред.) розпочалася, і ми знаємо, що потрібно робити", - цитує Шольца агентство Reuters.

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Українські правоохоронні органи викрили десятьох російських військовослужбовців, причетних до катувань мирних жителів міста Бучі на Київщині. Як повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у четвер, усі військові РФ, яких вдалося викрити у цих звірствах, служать у 64-ій окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ ЗС РФ. У публікації на Facebook генпрокурорка опублікувала поіменний список цих військових, зазначивши, що усі вони є підозрюваними у справі про жорстоке поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни.

"У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били", - повідомила Венедіктова. За її словами, слідство володіє також доказами того, що ці військові грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку. Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом, наразі перевіряється причетність цих осіб і до вбивств у Бучі, додала генпрокурорка.

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