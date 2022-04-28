 Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

64-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини четверга, 28 квітня.

При в'їзді до Тирасполя, серпень 2021

Боларських громадян закликають покинути Молдову через загострення ситуації в регіоні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 28 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини четверга, 28 квітня (час київський).

++19.35++

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), підтверджена кількість жертв серед цивільних осіб з часу початку російського вторгнення в Україну, станом на кінець дня 27 квітня, зросла до 6009 випадків: 2829 загиблих і 3180 поранених. З них майже половина - 2883 випадки - у Донецькій і Луганській областях (1354 загиблих і 1529 поранених). При цьому на території, яка контролюється самопроголошеними "республіками", з часу початку війни зафіксовано 445 жертв (88 загиблих і 357 поранених). УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць відбувається з затримкою. Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб, наголошують в Управлінні ООН.

++18.55++

Болгарія закликає своїх громадян покинути Молдову

Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Молдови, а тих, хто перебуває там - залишити територію країни, використовуючи наявний транспорт. Рекомендації опубліковані на офіційному сайті МЗС. Причиною таких заходів названо ускладнену ситуацію в Молдові та регіоні.

Читайте також: Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?

++18.39++

Українська та російська сторони провели черговий обмін полоненими. "Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала у Facebook віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук.

++18.20++

Білий дім у четвер запропонував використати заморожені активи російських олігархів для компенсації збитків, завданих Україні російським воєнним вторгненням. Це дасть можливість "передати Україні кошти від конфіскованої клептократичної власності для усунення шкоди від російської агресії", йдеться у заяві Білого дому. У ній вказується, що в країнах ЄС заморожено 30 мільярдів доларів російських активів, включаючи майже сім мільярдів доларів у вигляді човнів, вертольотів, нерухомості та витворів мистецтва. У США, своє чергою, накладено санкції та заблоковано кораблі та літаки загальною вартістю понад 1 мільярд доларів, а також "сотні мільйонів доларів коштів у банках США, що належать російській еліті", повідомили у Білому домі.

27 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який закликає президента Джо Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні на військову та гуманітарну допомогу. Утім, цей законопроєкт не має зобов'язуючої сили.

++17.51++

Дії народного депутата Верховної Ради України, члена фракції "Слуга народу" Олексія Ковальова, який перебуває на тимчасово захопленій російськими окупантами території, "викликають підозру у здійсненні ним державної зради". Про це йдеться у заяві партії "Слуга народу" та однойменної фракції у Верховній Раді. "Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги", - повідомили у партії. Саме тому у "Слузі народу" вирішили призупинити членство Олексія Ковальова у фракції та завернутися до генпрокурорки Ірини Венедиктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.

Сам Ковальов у коментарі "Схемам" у четвер назвав "несподіваним" і безпідставним рішення призупинити його членство у фракції. Він стверджує, що доказів його співпраці із російською окупаційною владою немає. 16 квітня депутат розповів, що виїхав на тимчасово окуповану територію - у місто Гола Пристань на Херсонщину - і допомагає місцевим жителям, а також має у місті бізнес, який треба захищати, зокрема, від мародерства. Депутат також повідомляв, що окупанти поводять себе з ним "чемно".

"Газпром": Польща продовжує закуповувати російський газ через ФРН

++17.22++

У російському газовому монополісті "Газпромі" стверджують, що Польща, після припинення постачання російського газу через відмову країни оплачувати його у рублях, продовжує його закуповувати, але через Німеччину. Офіційний представник "Газпрому" Сергій Курпіянов у четвер заявив, що до Польщі російський газ, обсягом 30 мільйонів кубометрів на добу, надходить газопроводом "Ямал-Європа", що працює у реверсному напрямку.

++16.54++

Російські окупанти у ніч на четвер масовано бомбардували та обстрілювали артилерією військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і у якому перебувають поранені. Про це повідомляється на Telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

Унаслідок обстрілів є загиблі, заново поранені і контужені, йдеться у повідомленні, утім, без уточнення кількості жертв. "Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше", - повідомили в "Азові".

++16.28++

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Наришкін заявив, що Москва нібито має відомості, які свідчать про плани Польщі за погодженням зі США ввести польські війська на Західну Україну і таким чином повернути собі контроль над "своїми історичними володіннями". Не надаючи жодних підтверджень цим "відомостям", Наришкін стверджує, що "так званий миротворчий контингент планується розмістити у тих частинах України, де загроза безпосереднього зіткнення з ЗС Росії є мінімальною". Варшава, стверджують у РФ, розраховує, що у підсумку такий "превентивний" крок призведе до розколу України. Як відомо, саме Росія, у 2014 році анексувала український Крим та фактично окупувала частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого цього року, виправдовуючись "превентивними діями", розгорнула повномасштабну війну проти України.

++15.54++

Україна залишає за собою право завдавати ударів по російських об'єктах, що мають військове значення, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає", - написав Подоляк у четвер у Twitter.

++15.26++

Німеччина готується до можливості того, що Росія припинить експорт газу, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час свого візиту до Токіо. "Слід готуватися до цього (до припинення постачання російського газу. - Ред.), як я вже сказав, ми почали це робити ще до того, як війна (Росії проти України. - Ред.) розпочалася, і ми знаємо, що потрібно робити", - цитує Шольца агентство Reuters.

Читайте також: Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

+15.00++

Українські правоохоронні органи викрили десятьох російських військовослужбовців, причетних до катувань мирних жителів міста Бучі на Київщині. Як повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у четвер, усі військові РФ, яких вдалося викрити у цих звірствах, служать у 64-ій окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ ЗС РФ. У публікації на Facebook генпрокурорка опублікувала поіменний список цих військових, зазначивши, що усі вони є підозрюваними у справі про жорстоке поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни.

"У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били", - повідомила Венедіктова. За її словами, слідство володіє також доказами того, що ці військові грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку. Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом, наразі перевіряється причетність цих осіб і до вбивств у Бучі, додала генпрокурорка.

Читайте також: Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США

Дивитись відео 06:25

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022)

  • Відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Журналісти - мішень

    Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків загинуло семеро репортерів, ще 11 дістали поранення, підраховує організація "Репортери без кордонів". Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

  • Оператор телеканалу LIVE Євген Сакун, загину 1 березня в Києві

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Євген Сакун

    Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.

  • Брент Рено

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Брент Рено

    Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.

  • Олександра Кувшинова

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Олександра Кувшинова

    24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".

  • Поховання П'єра Закжевскі в Дубліні

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    П'єр Закжевскі

    Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні

  • Оксана Бауліна

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Оксана Бауліна

    Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.

  • Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден За мужність

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Макс Левін

    Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність"

  • Мантас Кведаравічюс

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Мантас Кведаравічюс

    Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.

  • Дмитро Хилюк

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Дмитро Хилюк

    Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.

  • Вікторія Рощина

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Вікторія Рощина

    Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.

  • Олег Батурін

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Олег Батурін

    Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.

  • Infografik für Bildergalerie Gewalt gegen Medien in Ukraine UK

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Насильство проти журналістів продовжується

    "Репортери без кордонів" нарахували вже 29 нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації зафіксував у березні 155 злочинів, які скоїла РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру та блокування доступу до сайтів.

    Автор: Ігор Бурдига


Реклама

Докладно

Похорон жертв російських звірств у Бучі, 20 квітня 2022

Венедіктова: Ми відкрили 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів

Як проходить розслідування російських воєнних злочинів - про це в інтерв'ю DW розповіла генпрокурорка України.  

У ЄС хочуть скасувати мита на український експорт

Єврокомісія планує на рік скасувати мита на товари з України

Українські експортери зможуть ввозити до ЄС свої товари без митних платежів.  