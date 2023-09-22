Болгарія видворила трьох попів РПЦ

Священиків Російської православної церкви вважають причетними до "гібридної стратегії" Кремля щодо впливу на суспільні процеси в Болгарії.

Державне агентство національної безпеки Болгарії повідомило 21 вересня про видворення одного громадянина Росії та двох громадян Білорусі "у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів" країни.

Зазначається, що вони були пов'язані з "реалізацією різних елементів гібридної стратегії РФ щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів".

У міністерстві закордонних справ РФ розповіли, що Болгарія висилає настоятеля Російської православної церкви (РПЦ) у Софії Вассіана, а також секретаря та ще одного неназваного "працівника храму".

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За кілька днів до цього діяльність архімандрита Вассіана привернула увагу влади Північної Македонії. Йому заборонили туди в'їзд з огляду на "отримання від компетентних органів інформації про скоєні росіянами дії, що порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини".

За даними місцевих ЗМІ, Вассіан неодноразово приїздив до країни та зустрічався з представниками македонської церкви, протидіючи їхній співпраці з Православною церквою України (ПЦУ), "виконуючи завдання російської розвідки" з розділення церкви в Македонії.

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