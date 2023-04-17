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Найзапекліші бойові дії тривають у місті ХартумФото: Marwan Ali/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиСудан

Бойові дії в Судані забрали життя близько ста мирних жителів

Ольга Журавльова | Ольга Лебедєва
32 хв. тому

Близько сотні людей загинули, близько тисячі осіб дістали поранення під час сутичок в Судані між ворогуючими військовими групами. Реальна кількість жертв може бути значно вищою.

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У Судані зростає кількість жертв унаслідок бойових зіткнень між армією та бійцями Сил швидкої підтримки (СПШ), які ведуться з використанням важкої артилерії, танків і авіаударів. Під час боїв загинули 97 осіб, ще 942 людини дістали поранення, повідомило в понеділок, 17 квітня, місцеве об'єднання лікарів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість загиблих становила щонайменше 83, ще понад 1000 осіб поранено. Є побоювання, що реальна кількість жертв у густонаселених районах столиці Хартум ще вища.

Бойові дії сконцентровані в столиці країни Хартумі та на урядових об'єктах, зокрема президентському палаці та штабі збройних сил. Зіткнення також відбуваються в низці інших міст.

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Загострення між військовими групами та слід "Вагнера"

Останніми днями різко загострився конфлікт між Абделем Фаттахом аль-Бурханом, який де-факто є президентом Судану, і його заступником Мохаммедом Хамданом Дагало, який очолює СПШ. Представники останньої групи заявили, що захопили щонайменше три аеропорти країни, а також низку військових об'єктів і президентський палац. Суданська армія цю інформацію спростувала. Військово-повітряні сили країни закликали мирних жителів залишатися вдома, оскільки вони продовжують завдавати авіаударів по базах противника.

У Судані, який постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і СПШ тоді спільно підтримали народні протести. Після повалення аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер СПШ Мохамед Хамдан Дагало очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.

За даними The Africa Report, СПШ співпрацює з російською приватною військовою компанією "Вагнер" і займається спільним видобутком корисних копалин, зокрема золота. Ця співпраця, зокрема, допомогла збільшити запаси золота центробанку Росії, вказує видання.

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