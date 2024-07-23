Бойкот в ЄС: Бербок поїде на зустріч дипломатів в Брюссель

Бербок заявила, що "дипломатія" Орбана викликала плутанину і наголосила, що слід зосередитися на тому, щоб ЄС зберігав єдність. Вона готова приїхати на зустріч міністрів у Брюсселі, про яку раніше говорив Боррель.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) наголосила на важливості підтримувати європейську єдність у зв'язку з дебатами в ЄС на тлі наслідків візитів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна. Відповідну заяву Бербок зробила в вівторок, 23 липня, під час зустрічі зі своїм нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом.

"Нинішні часи занадто серйозні для будь-яких ігор", - застерегла політикиня, яку цитує dpa. Тож, на її думку, не варто "губитися в дрібницях щодо того, хто куди і коли запрошує", а натомість слід "зосередитися на тому, щоб ми як ЄС діяли об'єднано і рішуче".

ЄС бойкотує головування Угорщини в ЄС

Напередодні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оголосив, що бойкотуватиме зустріч міністрів закордонних справ, заплановану Угорщиною в Будапешті у відповідь на самовільні закордонні поїздки Орбана. Натомість Боррель вирішив запросити європейських урядовців на зустріч у Брюсселі, яка відбудеться після закінчення літніх канікул.

Боррель ухвалив це рішення всупереч позиції кількох країн. Нагадаємо, у цьому півріччі Угорщина головує в Раді ЄС на ротаційній основі.

Бербок: Самовільні зусилля Орбана викликали плутанину в усьому світі

Водночас Бербок наголосила, що саме Боррель, а не Орбан, є головною особою в Раді ЄС щодо питань зовнішньої, безпекової та оборонної політики. Тож не дивно, що самовільні одноосібні зусилля Орбана під час його поїздок "викликали плутанину серед багатьох наших партнерів і зацікавлених сторін у всьому світі", додала вона.

Також німецька урядовиця зазначила: "Як справжня дипломатка, я поїду туди, куди мене запросять". Тому, за її словами, запрошення Борреля до Брюсселя вона прийняла б.

Нідерланди теж розкритикували Орбана

Очільник МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп теж заявив, що Нідерланди очікують, що угорське головування в Раді ЄС служитиме єдності ЄС, а сама Угорщина діятиме як чесний посередник.

Дипломат зазначив, що, на його переконання, поїздки Орбана були помилковими. Вельдкамп також наголосив: зрозуміло, що Росія є агресором, а Україна - жертвою, і не може бути жодних переговорів щодо України без України.

За його словами, Гаага буде ухвалювати рішення про участь у неформальних засіданнях Ради ЄС в кожному конкретному випадку. Водночас Вельдкамп додав, що сам він був би радий прийняти запрошення Борреля на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони в Брюсселі, повідомляє агенція.