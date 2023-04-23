Бої за Бахмут та Мар'їнку: відбито понад 45 атак військ РФ

За минулу добу українські підрозділи відбили понад 45 атак російських військ. Найгарячіше було у Бахмуті та Мар'їнці.

Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) протягом минулої доби відбили понад 45 атак російських військ на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ідеться в оперативному зведенні генерального штабу ЗСУ ввечері у неділю, 23 квітня. Згідно з повідомленням, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Протягом доби російські підрозділи завдали 28 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під вогнем окупантів - десятки населених пунктів

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська продовжують вести оборонні дії та обстрілювати українські населені пункти. Так, протягом минулої доби на цих напрямках обстрілів зазнали 35 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

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За даними українських військових, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. "Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян", - йдеться у зведенні генштабу.

Бомби і ударні дрони по Херсонщині

Раніше у неділю Оперативне командування "Південь" повідомило, що війська РФ двічі застосували ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району, а також завдали групового авіаційного бомбового удару чотирма літаками Су-35 зі скиданням п'яти авіабомб КАБ-500. Також за добу в зоні відповідальності ОК "Південь" зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше п'яти населених пунктах Херсонського й Береславського районів. В обласному центрі поранення отримала одна цивільна людина.

За даними Офісу генпрокурора України, внаслідок обстрілів населених пунктів Білозерської та Станіславської громад на Херсонщині травми різного ступеня отримали щонайменше троє мирних жителів.

Удари по Слов'янську та Нікополю

Про нічні обстріли Слов'янська у Донецькій області вранці у неділю повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. "Вночі місто знову було обстріляне. С-300. Мікрорайон Лісний, район кар'єру. Пошкоджено декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він у Facebook.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак ввечері у неділю повідомив про трьох постраждалих внаслідок ударів по Нікополю російськими безпілотниками. "Пролунало щонайменше чотири вибухи. Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє - з мінно-вибуховими травмами та контузіями", - повідомив чиновник у Telegram.