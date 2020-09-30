 Бої у Нагірному Карабаху: кількість жертв зростає, зруйновано собор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Новини

Бої у Нагірному Карабаху: кількість жертв зростає, зруйновано собор

У невизнаній Нагірно-Карабаській Республіці повідомили про загибель 30 військових за останню добу. Також внаслідок обстрілу зруйновано собор Святого Христа Спасителя у місті Шуші.

Зруйнований собор Святого Христа Спасителя у місті Шуші, який збудували в 1868-1887 роки

Зруйнований собор Святого Христа Спасителя у місті Шуші, який збудували в 1868-1887 роки

Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) повідомило у четвер, 8 жовтня, про 30 загиблих військовослужбовців у боях з азербайджанськими підрозділами. Загалом з початку активних бойових дій 27 вересня втрати вірменської сторони сягнули вже вбитими 350 військових, влада заявляє також про загибель від обстрілів 22 цивільних, повідомляє  інформагентство "Інтерфакс".

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Крім того, представники влади самопроголошеної НКР кажуть про руйнування внаслідок азербайджанського ракетного удару собору Святого Христа Спасителя у місті Шуші. Під час обстрілу було поранено двох російських кореспондентів. Стан одного з них - критичний.

У пресслужбі міністерства оборони Азербайджану заперечили причетність армії країни до обстрілів собору. "Інформація про пошкодження церкви в Шуші не має нічого спільного з бойовими діями азербайджанської армії", - стверджують у міністерстві, додавши, що "ціллю Азербайджану є лише військові об'єкти".

Тим часом у генеральній прокуратурі Азербайджану повідомили 8 жовтня, що внаслідок обстрілів вірменської сторони загинули ще троє мирних жителів, загальне число жертв серед цивільних з азербайджанського боку сягнуло 31 людини. Про свої бойові втрати в Нагірному Карабаху Азербайджан не повідомляє.

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Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. У міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану. З того часу бойові дії не вщухають попри заклики міжнародної спільноти до переговорів.

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