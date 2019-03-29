 Boeing скорочує виробництво літаків моделі 737 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

Boeing скорочує виробництво літаків моделі 737

Після двох авіакатастроф, в яких загинуло майже 350 людей, компанія Boeing вирішила виробляти на 10 літаків на місяць менше. Натомість вона сконцентрується на відновленні програмного забезпечення для Boeing 737 MAX.

Літаки Boeing 737 MAX 8

Літаки Boeing 737 MAX 8

Американська компанія Boeing оголосила про скорочення обсягів виробництва літаків моделі 737 після катастроф Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії. Про це компанія повідомила у п'ятницю, 5 квітня.

Починаючи з середини квітня Boeing буде виробляти на десять літаків на місяць менше - 42 замість 52. "Ми тимчасово коригуємо програму виробництва 737, щоб підлаштуватися під паузу в поставках MAX, що дозволить нам в пріоритетному порядку виділити додаткові ресурси і зосередитися на сертифікації програмного забезпечення і поверненні MAX до польотів", - заявив глава компанії Денніс Мюленбург.

Він зазначив, що розробники Boeing просунулися в оновленні програмного забезпечення моделі 737 MAX, яке дозволить запобігти повторенню трагедій, аналогічних краху літаків в Індонезії та Ефіопії. Обидві катастрофи могли бути пов'язані з роботою системи поліпшення характеристик маневрування (MCAS). "Ми несемо відповідальність за усунення цього ризику, і ми знаємо, як це зробити. У рамках цих зусиль ми досягаємо прогресу в оновленні програмного забезпечення 737 MAX, щоб запобігти повторенню подібних аварій", - наголосив Мюленбург.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

DW.COM

Фахівці, які розслідують катастрофу літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, мають вагомі докази зв'язку авіакатастрофи з роботою системи автоматичного керування MCAS, пише видання Wall Street Journal. (29.03.2019)

Європейська агенція авіаційної безпеки призупинила використання в ЄС моделей Boeing-737 MAX 8 та 737 MAX 9. У низці країн світу також тимчасово заборонили використання лайнерів до встановлення причини аварії. (13.03.2019)

У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі розбився в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим. Окрім того наприкінці березня унаслідок проблем з роботою двигуна в аеропорту міста Орландо (штат Флорида) був змушений зробити посадку авіалайнер Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Southwest Airlines.

В обох авіакатастрофах експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. Попередній звіт у справі про катастрофу літака в Ефіопії показав, що пілоти дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі. Після катастроф низка країн, у тому числі й Україна, вирішили призупинити використання авіаперевізниками двох моделей Boeing - 737 MAX 8 та 737 MAX 9.

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