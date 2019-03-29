Boeing скорочує виробництво літаків моделі 737

Після двох авіакатастроф, в яких загинуло майже 350 людей, компанія Boeing вирішила виробляти на 10 літаків на місяць менше. Натомість вона сконцентрується на відновленні програмного забезпечення для Boeing 737 MAX.
Американська компанія Boeing оголосила про скорочення обсягів виробництва літаків моделі 737 після катастроф Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії. Про це компанія повідомила у п'ятницю, 5 квітня.
Починаючи з середини квітня Boeing буде виробляти на десять літаків на місяць менше - 42 замість 52. "Ми тимчасово коригуємо програму виробництва 737, щоб підлаштуватися під паузу в поставках MAX, що дозволить нам в пріоритетному порядку виділити додаткові ресурси і зосередитися на сертифікації програмного забезпечення і поверненні MAX до польотів", - заявив глава компанії Денніс Мюленбург.
Він зазначив, що розробники Boeing просунулися в оновленні програмного забезпечення моделі 737 MAX, яке дозволить запобігти повторенню трагедій, аналогічних краху літаків в Індонезії та Ефіопії. Обидві катастрофи могли бути пов'язані з роботою системи поліпшення характеристик маневрування (MCAS). "Ми несемо відповідальність за усунення цього ризику, і ми знаємо, як це зробити. У рамках цих зусиль ми досягаємо прогресу в оновленні програмного забезпечення 737 MAX, щоб запобігти повторенню подібних аварій", - наголосив Мюленбург.
Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.
У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі розбився в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим. Окрім того наприкінці березня унаслідок проблем з роботою двигуна в аеропорту міста Орландо (штат Флорида) був змушений зробити посадку авіалайнер Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Southwest Airlines.
В обох авіакатастрофах експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. Попередній звіт у справі про катастрофу літака в Ефіопії показав, що пілоти дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі. Після катастроф низка країн, у тому числі й Україна, вирішили призупинити використання авіаперевізниками двох моделей Boeing - 737 MAX 8 та 737 MAX 9.