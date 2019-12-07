Boeing призупинить виробництво літаків моделі 737 Max

Американська компанія Boeing оголосила в понеділок, 16 грудня, про призупинення виробництва літаків моделі 737 Max. Це рішення було ухвалено після того, як Федеральне авіаційне управління США (FAA) не схвалило 737 Max, повідомляє агенція АР.

Виробництво літаків цієї моделі буде зупинене в січні 2020 року. Водночас у компанії не назвали конкретної дати, коли завод, на якому вироблялися 737 Max, буде знову запущений. Згідно з повідомленням компанії, у Boeing визначать цю дату на основі схвалення урядових регуляторів.

У компанії запевняють, що "зараз" вони не звільнять нікого з 12 тисяч співробітників заводу і багатьом можуть запропонувати роботу на інших заводах або над іншими моделями авіавиробника.

Boeing 737 Max - дуже важлива для компанії модель. Як зазначає агентство AP, навіть якщо у компанії і не скоротять штат співробітників, припинення виробництва все одно скоротить обсяги загального економічного виробництва США через величезну частку авіабудівника у виробничому секторі країни.

Із середини березня польоти близько 400 літаків 737 Max були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Після цих авіакатастроф більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX.