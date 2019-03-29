 Boeing оновив програмне забезпечення літаків серії 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Boeing оновив програмне забезпечення літаків серії 737 MAX

Авіабудівна компанія Boeing оновила програмне забезпечення літаків серії 737 MAX, експулатацію яких припинили після авіакатастрофи в Ефіопії.

Флот Boeing 737 Max однієї з американських авіакомпаній

Флот Boeing 737 Max однієї з американських авіакомпаній

Американська авіабудівна компанія Boeing у четвер, 16 травня, оголосила про завершення оновлення програмного забезпечення для літаків серії 737 МАХ, експлуатація яких була призупинена в березні після авіакатастрофи в Ефіопії.

Авіабудівник також повідомив, що подає план тренування пілотів до Федерального управління цивільної авіації США (FAA), разом з якою має бути складено графік тестових сертифікаційних польотів літаків цієї серії, передає агентство Reuters.

DW.COM

Фахівці, які розслідують катастрофу літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, мають вагомі докази зв'язку авіакатастрофи з роботою системи автоматичного керування MCAS, пише видання Wall Street Journal. (29.03.2019)

Перед аварією літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії його пілот повідомляв про проблеми та просив про повернення в аеропорт, повідомили в авіакомпанії. "Чорні скриньки" з літака відправлять в одну з європейських країн. (13.03.2019)

У свою чергу, Федеральне управління цивільної авіації США планує провести 23 травня зустріч з авіаційними регуляторами країн світу, щоб поінформувати їх щодо запропонованого компанією Boeing оновлення програмного забезпечення та тренування пілотів. Згодом регулятори мають самостійно вивчити цю інформацію та ухвалити рішення щодо допуску літаків серії МАХ до експлуатації в своїх регіонах.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

Розслідування катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, яке проводять американські експерти, зосереджено навколо роботи системи автоматичного керування, що відповідає за поліпшення характеристик маневрування (MCAS). 

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