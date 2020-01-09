Boeing виявив нову проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX

Американська компанія Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні літаків 737 MAX, польоти яких були припинені в минулому році після двох авіакатастроф. Наразі концерн робить "необхідні оновлення", повідомили в Boeing у п'ятницю, 17 січня. Про це вже були поінформовані Федеральне авіаційне управління США (FAA), замовники та постачальники. В компанії наголосили, що безпека та відповідність офіційним вимогам мають "головний пріоритет" перед тим, як літаки зможуть знов запустити в експлуатацію.
Компанія не надала жодної додаткової інформації щодо характеру виявленої проблеми. Агентство AFP з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що йдеться про збій, який викликає проблеми в інших частинах програмного забезпечення. Повідомляється, що проблема була виявлена під час "технічного огляду" минулого тижня. Але це лише "невелика" проблема, яка не призведе до подальших затримок в процесі повернення літаків в експлуатацію.
З середини березня 2019 року польоти близько 400 літаків 737 MAX були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні 2019 року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. Внаслідок аварій загинули 346 осіб.
Після цих авіакатастроф більшість країн світу заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. Пізніше FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.
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Автор: Рольф Венкель, Ольга Войтович