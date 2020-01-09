 Boeing виявив нову проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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Новини

Boeing виявив нову проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX

В програмному забезпеченні літаків 737 MAX, експлуатація яких була заборонена після двох великих катастроф, знайшли нову проблему. Boeing працює над необхідними оновленнями.

Літаки Boeing 737 MAX

Літаки Boeing 737 MAX

Американська компанія Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні літаків 737 MAX, польоти яких були припинені в минулому році після двох авіакатастроф. Наразі концерн робить "необхідні оновлення", повідомили в Boeing у п'ятницю, 17 січня. Про це вже були поінформовані Федеральне авіаційне управління США (FAA), замовники та постачальники. В компанії наголосили, що безпека та відповідність офіційним вимогам мають "головний пріоритет" перед тим, як літаки зможуть знов запустити в експлуатацію.

Компанія не надала жодної додаткової інформації щодо характеру виявленої проблеми. Агентство AFP з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що йдеться про збій, який викликає проблеми в інших частинах програмного забезпечення. Повідомляється, що проблема була виявлена під час "технічного огляду" минулого тижня. Але це лише "невелика" проблема, яка не призведе до подальших затримок в процесі повернення літаків в експлуатацію.

DW.COM

Федеральне авіаційне управління США не схвалило модель Boeing 737 Max. Через це компанія Boeing призупинить виробництво літаків цієї моделі у січні 2020 року. (17.12.2019)

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти. (25.10.2019)

З середини березня 2019 року польоти близько 400 літаків 737 MAX були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні 2019 року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. Внаслідок аварій загинули 346 осіб.

Після цих авіакатастроф більшість країн світу заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. Пізніше FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.

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    Автор: Рольф Венкель, Ольга Войтович


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