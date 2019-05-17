 Boeing виявив дефектні деталі у своїх літаках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Boeing виявив дефектні деталі у своїх літаках

Американська компанія Boeing виявила, що неякісні деталі можуть призвести до пошкодження літаків під час польоту.

Літаки Boeing 737 Max 8

Літаки Boeing 737 Max 8

Американський авіабудівний концерн Boeing оголосив про виявлення 148 неякісних деталей на літаках типів 737 NG та 737 Max. Відповідну заяву в неділю, 2 червня, опублікувало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). Неякісні деталі можуть бути встановлені на понад 300 літаках в усьому світі.

DW.COM

У літаках Boeing 737 MAX 8 знайшли нову проблему з програмним забезпеченням. Авіакомпанія називає її "незначною". Експерти, яких цитують американські ЗМІ, не погоджуються. (05.04.2019)

Пілоти літака Boeing 737 MAX 8 дотримались усіх потрібних процедур, повідомили в уряді Ефіопії. Звіт уряду базується на даних з "чорних скриньок" літака. (04.04.2019)

Ці деталі "можуть бути виготовлені неналежним чином та можуть не відповідати всім нормативним вимогам стосовно міцності та довговічності", йдеться в заяві. Це виявила спільна комісія Boeing та FAA. Дефектні деталі можуть передчасно вийти з ладу або на них можуть з'явитися тріщини, що може призвести до пошкодження літака під час польоту.

FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблеми з деталями. У найближчий час їх мають замінити, йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в травні Boeing визнав наявність помилок у бортовому програмному забезпеченні літаків типу Boeing 737 Max. Бортове програмне забезпечення MCAS використовується, зокрема, для навчання пілотів управлінню новими моделями літака - Boeing 737 Max 8. Внаслідок падіння двох літаків цього типу за останні півроку загинули загалом 346 осіб.

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