Boeing виявив дефектні деталі у своїх літаках

Американська компанія Boeing виявила, що неякісні деталі можуть призвести до пошкодження літаків під час польоту.
Американський авіабудівний концерн Boeing оголосив про виявлення 148 неякісних деталей на літаках типів 737 NG та 737 Max. Відповідну заяву в неділю, 2 червня, опублікувало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). Неякісні деталі можуть бути встановлені на понад 300 літаках в усьому світі.
Ці деталі "можуть бути виготовлені неналежним чином та можуть не відповідати всім нормативним вимогам стосовно міцності та довговічності", йдеться в заяві. Це виявила спільна комісія Boeing та FAA. Дефектні деталі можуть передчасно вийти з ладу або на них можуть з'явитися тріщини, що може призвести до пошкодження літака під час польоту.
FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблеми з деталями. У найближчий час їх мають замінити, йдеться в заяві.
Нагадаємо, що в травні Boeing визнав наявність помилок у бортовому програмному забезпеченні літаків типу Boeing 737 Max. Бортове програмне забезпечення MCAS використовується, зокрема, для навчання пілотів управлінню новими моделями літака - Boeing 737 Max 8. Внаслідок падіння двох літаків цього типу за останні півроку загинули загалом 346 осіб.