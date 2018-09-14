BMW призупинить виробництво Mini у Великобританії після Brexit

Після виходу Великобританії з Євросоюзу німецький автомобільний концерн BMW на місяць зупинить свій завод з виробництва автомобілів марки Mini у британському Оксфорді. Це буде зроблено, щоб уникнути перебоїв із постачанням запчастин, якщо Brexit відбудеться без угоди з ЄС, повідомив автовиробник у вівторок, 18 вересня.

"Хоча ми вважаємо, що цей найгірший сценарій є малоймовірним, ми повинні планувати це", - заявив речник автоконцерну Пірс Скотт, цитує агенція dpa. BMW перенесе початок своїх щорічних профілактичних робіт, які зазвичай проводять влітку, на 1 квітня 2019 року - за кілька днів після оголошеної дати виходу Великобританії з ЄС. Технічні роботи дозволять оновити та замінити обладнання.

Компанія зазначила, що не планує переносити виробництво з Великобританії. Великобританія є єдиною країною, в якій німецька група має виробничі потужності для всіх трьох своїх автомобільних брендів: BMW, Mini і Rolls-Royce.

Великобританія планує залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року. Вже зараз дедалі виразніше проглядаються економічні наслідки майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. На тлі підготовки до Brexit багато банків вже залишили Лондон. Аналітики прогнозують значну шкоду від Brexit для Лондона як фінансового центру Європи і світу. Згідно з нещодавно опублікованим опитуванням, Нью-Йорк вже обігнав британську столицю як найпривабливіший фінансовий центр у світі.