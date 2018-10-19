 BMW відкликає більше мільйона автомобілів у всьому світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

BMW відкликає більше мільйона автомобілів у всьому світі

Німецькому автовиробнику довелося суттєво розширити відкликання автомобілів через можливі проблеми з системою охолодження.

BMW - Produktion im Werk Dingolfing (picture alliance/dpa/A. Weigel)

Через виявлені проблеми з модулем охолодження системи рециркуляції відпрацьованих газів німецький автовиробник BMW відкликає понад мільйон автомобілів у всьому світі. Про це автоконцерн з Мюнхена повідомив у вівторок, 23 жовтня.

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Це вже другий такий захід за останні кілька місяців - у серпні BMW повідомляв про відкликання  з цієї ж причини сотень тисяч автомобілів у Європі та Азії. У дизельних авто, які відкликають, охолоджувальна рідина може витікати з радіатора, "у найгіршому випадку" існує загроза займання. З урахуванням відкликаних раніше автомобілів загалом охоплено близько 1,6 мільйона машин, які виготовлені в період з серпня 2010-го по серпень 2017 року.

За даними виробника, з власниками автомобілів зв'яжуться. Під час відкликання у сервісних центрах проблемний елемент системи охолодження перевірять та в разі виявлення дефекту замінять, зазначає агентство AFP.

Рециркуляція відпрацьованих газів дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.

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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов


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