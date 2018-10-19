BMW відкликає більше мільйона автомобілів у всьому світі

Через виявлені проблеми з модулем охолодження системи рециркуляції відпрацьованих газів німецький автовиробник BMW відкликає понад мільйон автомобілів у всьому світі. Про це автоконцерн з Мюнхена повідомив у вівторок, 23 жовтня.

Це вже другий такий захід за останні кілька місяців - у серпні BMW повідомляв про відкликання з цієї ж причини сотень тисяч автомобілів у Європі та Азії. У дизельних авто, які відкликають, охолоджувальна рідина може витікати з радіатора, "у найгіршому випадку" існує загроза займання. З урахуванням відкликаних раніше автомобілів загалом охоплено близько 1,6 мільйона машин, які виготовлені в період з серпня 2010-го по серпень 2017 року.

За даними виробника, з власниками автомобілів зв'яжуться. Під час відкликання у сервісних центрах проблемний елемент системи охолодження перевірять та в разі виявлення дефекту замінять, зазначає агентство AFP.

Рециркуляція відпрацьованих газів дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.

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