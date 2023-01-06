БМП Marder та інші нові озброєння для України

Після місяців вагань Німеччина та США узгодили постачання БМП Україні. Франція теж надішле БТРи, а також колісні гармати. Які технічні можливості цих озброєнь? Докладніше - в огляді DW.

Тривалий час Україна просила у західних союзників бронетранспортери та бойові танки, а все марно. Тепер же, нарешті, рішення принаймні щодо бронетранспортерів ухвалені. Які технічні характеристики цих машин?

Німецький бронетранспортер Marder

Німеччина оголосила, що поставить Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder. Вони забезпечують доставку піхоти та вогневу підтримку. Тому це дуже універсальна система зброї. Marder може вмістити у собі 6-7 бійців. Він оснащений 20-міліметровою автоматичною гарматою, а також (опціонально) керованими ракетами типу Milan проти наземних і повітряних цілей. Для захисту від ABC-зброї він обладнаний системою вентиляції та завдяки водолазній гідравліці може рухатися крізь воду глибиною до двох метрів.

Marder - старий, але вдалий. Puma досі не в стані його замінити Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

На озброєння Marder прийняли ще в 1971 році. Тож це не новий, але перевірений часом військовий транспортний засіб, який надалі перебуває на озброєнні німецького Бундесверу та низки інших армій. Це стало можливим завдяки постійним удосконаленням, або як це називається на військовому жаргоні - підвищенню бойової цінності. "Куниця" (а саме так перекладається Marder. - Ред.) показала себе у Косово та Афганістані. Модель Puma, яка мала прийти на зміну, виявилася досі настільки проблемною, що наразі не може замінити Marder.

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Бойова машина піхоти армії США Bradley M2

США хочуть підтримати Україну бойовою машиною піхоти Bradley M2. Вона розрахована на підрозділ піхоти з дев'ятьох-десятьох військових. Машина озброєна 25-мм автоматичною гарматою і кулеметом, а також кількома бронебійними керованими ракетами. Bradley M2 може переміщатися водою на глибині до 1,20 метра, рухатися зі швидкістю до 65 кілометрів на годину та має радіус дії близько 400 кілометрів. Його можна перевозити важкими транспортними літаками.

Bradley зарекомендував себе під час війни у Перській затоці та в Іраку Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Bradley M2 призначений для підтримки бойових дій разом зі стандартним американським основним бойовим танком М1 Abrams, для протистояння танкам та піхоті противника. М1 Abrams завдяки кращій броні та міцнішому озброєнню йде попереду, а М2 забезпечує фланговий захист. Але Bradley також зарекомендував себе на полі бою і незалежно від Abrams. З моменту його появи в 1981 році, з конвеєра зійшло понад 6000 одиниць, тож він став одним із найбільш масових бронетранспортерів у світі. Його використовували у всіх великих військових операціях США, включаючи війну в Перській затоці 1991 року та війну в Іраку 2003 року.

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Французький AMX-10 RC

Президент Франції Еммануель Макрон назвав AMX-10 RC "легким бойовим танком". Але це може ввести в оману, адже така характеристика значно перебільшена - це не справжній бойовий танк. AMX-10 RC (RC розшифровується як roues-canon, тобто колісна гармата) - повнопривідний розвідувальний танк з відносно великою 105-мм гарматою, який випускають з 1976 року.

Колісні AMX-10 - легкі та нешумні Фото: Gouhier Nicolas/abaca/picture alliance

Оскільки цю машину використовують в основному для бойової розвідки, такий танк-розвідник повинен бути перш за все мобільним і тихим. Завдяки колісному приводу та малій вазі AMX-10 RC розвиває вражаючу максимальну швидкість 85 км/год. на дорозі та може пересуватися на відстані до 800 км - удвічі далі звичайних гусеничних танків. Однак його броня є слабшою. Незважаючи на велику гармату, AMX-10 RC навряд чи матиме шанси проти звичайних танків, але протистояти їм і не входить в його завдання. Французька модель зарекомендувала себе під час виконання бойових місій у Чаді, Іраку, Косово, Афганістані та Малі.

Україна досі в очікуванні Leopard 2

Бойовий танк Leopard 2 надійшов у серійне виробництво в 1978 році, відтоді його неодноразово вдосконалювали. У Бундесвері списати їх планують не раніше 2030 року. Завдяки великому експортному успіху танків від виробника Krauss-Maffei Wegmann з'явилося багато різних варіантів, кожен з яких адаптували до особливих вимог покупця. Також за ліцензією їх виробляють і за кордоном. Попередня модель Leopard 1 також мала успіх у покупців і надалі ще перебуває на озброєнні багатьох армій світу. Його основне призначення - оборона від бронетанкових формувань противника.

Leopard 2 - основний танк Бундесверу Фото: picture-alliance/dpa/K.M. Wegmann

Leopard 2 оснащений 120-мм гарматою, яка дозволяє на ходу атакувати нерухомі або рухомі цілі. З додатковим обладнанням він може рухатися водою на глибині до чотирьох метрів. ABC-захист розрахований на період до 48 годин. Важкий танк із потужністю 1500 кінських сил і швидкістю понад 60 км/год - можна назвати важковаговиком. І ця вага у 60 тонн - завжди проблема для перетину мостів. За словами досвідчених канадських і данських солдатів, Leopard довів свою ефективність в операціях в Афганістані, перш за все через високий рівень захисту від атак.