Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Афганістані станом на 31 серпня перебуває ще близько 200 українців, які просили евакуювати їх. Таку заяву очільник МЗС України зробив у вівторок, 31 серпня. За словами міністра, ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.

"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів на іншому літаку, тому що з'явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий на напризволяще", - цитує міністра hromadske.

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Кулеба пояснив, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти й жінки, котрі прагнуть за допомогою евакуації уникнути загрози їхньому життю і безпеці.

Раніше в МЗС України повідомляли, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення громадян влада може скорегувати в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українськими літаками з Афганістану вже вивезено понад 600 осіб.