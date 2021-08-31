 Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану - Кулеба

У МЗС України вкотре запевнили, що не кинуть напризволяще нікого з українських громадян в Афганістані й допоможуть з евакуацією.

Український літак з евакуйованими з Афганістану

Український літак з евакуйованими з Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Афганістані станом на 31 серпня перебуває ще близько 200 українців, які просили евакуювати їх. Таку заяву очільник МЗС України зробив у вівторок, 31 серпня. За словами міністра, ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.

"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів на іншому літаку, тому що з'явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий на напризволяще", - цитує міністра hromadske.

Читайте також: 370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


Кулеба пояснив, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти й жінки, котрі прагнуть за допомогою евакуації уникнути загрози їхньому життю і безпеці.

Раніше в МЗС України повідомляли, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення громадян влада може скорегувати в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українськими літаками з Афганістану вже вивезено понад 600 осіб.

Дивитись відео 10:29

Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021)

DW.COM

США завершили виведення військ і евакуацію з Афганістану

Останній рейс з американськими військовими й дипломатами на борту покинув Афганістан, завершивши майже 20-річну місію США в цій країні.  

Також за темою

Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

Україна планує подальшу евакуацію українців з Афганістану - МЗС 31.08.2021

Маршрути повернення українських громадян можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула, кажуть у МЗС України.

A U.S military aircraft takes off from the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 30, 2021. (AP Photo/Wali Sabawoon)

США завершили виведення військ і евакуацію з Афганістану 31.08.2021

Останній рейс з американськими військовими й дипломатами на борту покинув Афганістан, завершивши майже 20-річну місію США в цій країні.

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid (C) speaks to the media at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Таліби сподіваються на гарні дипломатичні відносини зі США 31.08.2021

У Кабулі бажають мати добрі дипломатичні відносини зі США, а також з усім світом.

Реклама

Докладно

Ukraine, Kiev - Schulstart

(Не)вакциновані вчителі: що чекає на українську школу?

Станом на 1 вересня повністю вакцинованими є 40 відсотків працівників сфери освіти. Як це вплине на роботу шкіл?  

Чимало німців готові взимку трохи померзнути, щоб заощадити гроші і скоротити викиди вуглекислого газу

За що німці готові платити більше заради довкілля?

На які матеріальні жертви готові піти жителі Німеччини заради скорочення викидів парникових газів, з'ясували соціологи.  