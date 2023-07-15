Bloomberg: ЄС і ЄЦБ дискутують щодо заморожених активів РФ

У Європейському центробанку вважають, що запровадження податку на прибуток із заморожених російських активів для допомоги у відновленні України може загрожувати фінансовій стабільності Єврозони.

Керівництво Європейського Союзу обговорює з Європейським центральним банком (ЄЦБ) плани використання прибутку з понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центробанку для допомоги у відновленні України. Про це у п'ятницю, 14 липня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на співрозмовників, ознайомлених із ситуацією.

Лагард закликає до обережності

На зустрічі міністрів фінансів Єврозони напередодні за участю віцеголови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса і президентки ЄЦБ Крістін Лагард, глава євробанку вказала, що заплановане ЄС запровадження податку на прибуток із заморожених російських авуарів може загрожувати фінансовій стабільності Єврозони і ліквідності єдиної валюти. На її думку, на карту поставлено значно серйознішу суму, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні. Лагард закликала до обережності і заявила, що будь-яке рішення має ухвалюватися лише у тому разі, якщо воно буде підтримане G7.

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Натомість у Єврокомісії вважають, що ризики були оцінені, коли активи спочатку заблокували в лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну, і що досі жодне з озвучених раніше побоювань не матеріалізувалася. За словами одного зі співрозмовників, ідея використання податку на прибуток не торкається ні самих активів, ні претензій російського центробанка, ні ролі ЄС у зберіганні цінних паперів. Думки учасників зустрічі, повідомляє Bloomberg, розділилися.

Податок на прибуток

Держави-члени ЄС під час саміту в Брюсселі наприкінці червня домовилися про метод, за допомогою якого заморожені російські активи вдасться використати для відновлення України. Учасники зустрічі дійшли "політичного консенсусу" щодо запровадження спеціального податку на прибуток від цих активів, заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Заморожені активи можуть принести близько трьох мільярдів євро надприбутку, хоча, за деякими оцінками, ця цифра може бути ще вищою. Більше половини активів становлять кошти та депозити, а "значна частина" суми, що залишилася, - цінні папери, які перетворюватимуться на кошти мірою настання терміну їх погашення в найближчі два-три роки, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

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Глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС доручили Єврокомісії опрацювати деталі. Повідомлялося, що її голова Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) розраховує подати пропозицію незабаром. Однак, за словами однієї з офіційних осіб, ці терміни перенесли на період після літніх канікул, внаслідок чого ЄС та ЄЦБ розійшлися в думках, а держави-члени тепер можуть поділитися на підтримку позиції однієї зі сторін.