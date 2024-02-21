Блокування українсько-польського кордону: збитки несуть усі

Польські фермери посилили блокування на українсько-польському кордоні. Які збитки вже несе від цього українська економіка та як знайти рішення проблеми?

Протест фермерів у Польщі, який відновився 9 лютого, набирає обертів. Окрім ускладнення руху на внутрішніх автострадах з 20 лютого страйкарі посилили блокування польсько-українського кордону: зупиняють не тільки вантажний автотранспорт з України, а й легкові автомобілі, автобуси, перешкоджають руху пасажирських та вантажних потягів. Біля пропуску "Медика-Шегені" польські протестувальники відкрили вантажний контейнер з українською кукурудзою, яке висипалося на залізничну колію. Раніше перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

В Україні засуджують таку форму протесту польських аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило форми протесту польських протестувальників-фермерів, які вони застосовують на польсько-українському кордоні. "Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятне й суперечить спільним українсько-польським цілям", - заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Міністерство закордонних справ України заявило, що блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. "Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України - це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів", - йдеться в повідомленні українського МЗС.

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Український президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 21 лютого заявив, що доручив уряду найближчим часом, до 24лютого, прибути на кордон між двома державами, а також запросив приїхати туди польське керівництво. За словами Зеленського, він також готовий бути на кордоні разом з міністрами.

Як зазначив президент України, "блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт". Він також додав, що Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні. "І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно", - наголосив український президент.

"Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібне рішення - між нами, Україною та Польщею, та для всієї Європи", - сказав Зеленський у зверненні, опублікованому в соцмережах українською та польською мовами.

Чого хочуть польські протестувальники?

Вимоги польських фермерів зводяться до двох основних. Перший - це блокування надходження сільськогосподарської продукції з України. Другий стосується змін у екологічній та кліматичній політиці Євросоюзу, як наголошується в заяві на сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів "Солідарність". Цю заяву фермери оприлюднили перед початком блокування українсько-польського кордону. Від польського уряду вони вимагають чіткого плану дій щодо впровадження аграрної політики країни, зокрема суттєвого обмеження імпорту української агропродукції.

Після повномасштабного вторгнення і блокування Росією українських морських портів Україна спрямувала значну частину своїх експортних потоків, левову частку яких складала агропродукція, наземними коридорами - залізницею та автотранспортом, зокрема і через Польщу.

Транспарант з вимогами польських фермерів, серед яких і зупинка імпорту з України Фото: Krzysztof Zatycki/ZUMA/picture alliance

Що кажуть актуальні цифри поставок української агропродукції?

Після того, як РФ односторонньо вийшла з зернової угоди, а Київ поставив собі за пріоритет забезпечити безпеку морських перевезень, ситуація кардинально змінилася. Нині українське зерно, олія та продукти їхньої переробки експортується переважно морським шляхом, наголошують в уряді України.

Через порти Чорного моря та Дунайського кластеру вивозиться до 90 відсотків від загального обсягу експорту, сказав DW міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. За його словами, у січні цього року експорт агропродукції морським перевезенням склав 6,7 мільйона тонн. Натомість транзитом територією Польщі за цей самий період пройшло тільки 0,37 мільйона тонн агропродукції, що складає близько 5 відсотків від загального обсягу.

"У 2022-му ми експортували близько одного мільйона тонн агропродукції на місяць через Польщу й практично два роки не було нарікань. Тому заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку українською агропродукцією - несправедливі", - вважає Кубраков.

Через Польщу йде переважно транзит

У міністерстві агрополітики вказують, що агропродукція, яка не експортується морем, йде через Польщу в основному транзитом. Як повідомив у коментарі DW перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, за перші сорок днів 2024 року - до того, як почалося блокування польськими фермерами українсько-польського кордону, - Україна зовсім не експортувала до Польщі ріпак, пшеницю, ячмінь. Ця продукція перевозилася територією Польщі лише транзитом і була призначена для інших країни.

І хоча експорт іншої агропродукції у Польщу таки відбувався, його обсяги вдвічі менші за транзитні поставки, наголошує Висоцький. "Цукру за ці сорок днів експортували до Польщі 6 тис. тонн, транзитом відправили 16 тис. тонн, яблучний сік - в Польщу їхало 6 тис., а транзитом в інші країни - 12 тис. тонн, соняшникова олія - в Польщу поїхало 27 тис., а транзитом - 52 тис. тонн. Тобто, для нас Польща зараз більше транзитна країна", - каже заступник міністра.

Українська сторона акцентує увагу на тому, що усі вагони з українською агропродукцією на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують і це унеможливлює потрапляння українського зерна на польський ринок. При цьому за два останніх роки, за словами Висоцького, польська сторона не повідомляла Україні про відкриття кримінальних проваджень щодо порушення правил митного оформлення вантажів українськими перевізниками, коли продукція, яка їде транзитом, могла б незаконно, без документів потрапити на територію Польщі.

Українські вантажівки на українсько-польському кордоні Фото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Збитки від блокування кордонів будуть для всіх

У мінагрополітиці підрахували, що через блокування польсько-українського кордону щомісячно українські агровиробники нестимуть збитки до 300 мільйонів доларів. Однак від цього втрачає і польський бізнес, каже генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко. Він вважає, що від заблокованого українсько-польського кордону Польща вже починає втрачати позиції транзитного хабу Європи, оскільки в таких умовах логістичні ланцюжки будуть переорієнтовуватись на інші напрямки.

Заступник директора департаменту комерційної роботи компанії "Укрзалізниця" Валерій Ткачов вже закликав українських аграріїв переорієнтуватися з польського на угорський напрямок у зв'язку зі спробами польських фермерів блокувати залізничні колії.

"Забезпечити сталий товарообіг, якщо кордон не буде працювати ефективно, досить нереалістично. І це стосується не лише продовольчих товарів. Є прямі й непрямі збитки, але в будь-якому випадку кінцеві втрати будуть досить великими, і врешті-решт за це заплатять споживачі як у Польщі, так і в Україні. А для України все відіб'ється ще й на бюджетних надходженнях, які є критичними для змученої війною держави", - зазначає Ткачов.

Альтернативні шляхи експорту й протести вже українських перевізників

Мінінфрастурктури запевняє, що вже створює новий експортний шлях по Дунаю в обхід кордону з Польщею, та сподівається збільшити український експорт до рівня, що був до повномасштабного вторгнення. Маршрут пролягатиме з одного з українських портів до порту Констанца в Румунії та дунайських портів Німеччини, прогнозує Олександр Кубраков.

Однак голова громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич не вірить у швидку перспективу зміни наземних експортних маршрутів, що проходять Польщею на річкові перевезення. Тому українські автомобільні перевізники розпочали акцію протесту на пропускних пунктах на кордоні з Польщею у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками. Вони не пропускають вантажний автомобільний транспорт на польських номерах, який намагається проїхати кордон без черг.

"Польські протестувальники зупиняють наші автомобілі, водії живуть тижнями в машинах без жордних умов. А польські перевізники домовляються зі своїми фермерами, оминають всі блокування, без жодних перешкод в'їжджають в Україну та без проблем здійснюють десятки рейсів. Так не має бути. Ми стоїмо через ваш страйк, то постійте і ви, у нас збитки, відчуйте й ви", - заявив Михалевич у розмові з DW. Акція українських перевізників проходить біля трьох міжнародних пунктів пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" та триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

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