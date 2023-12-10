Блокування кордону: УЗ переправила вантажівки до Польщі

Перша партія вантажівок залізницею прибула з України до Польщі. Надалі такі відправлення "Укрзалізниця" обіцяє зробити регулярними та задіяти більше платформ.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" доставила першу партію вантажівок через кордон із Польщею. Як повідомила компанія у неділю, 10 грудня, далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур", - йдеться у повідомленні.

Контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща) був відправлений з України 7 грудня. У складі поїзда перебувало 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

Як наголосили в "Укрзалізниці", наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. "Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland", - кажуть у компанії.

Зазначається, що трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська", а з 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

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Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз"). Станом на ранок 10 грудня на території Польщі у чергах на в'їзд в Україну перебувають приблизно 3500 вантажних транспортних засобів.