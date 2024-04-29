Блокування ботів: про загрозу від Telegram знову говорять

У ніч на понеділок, 29 квітня, месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, які використовувалися в тому числі й для передачі інформації про переміщення техніки та військових РФ. Під блокування потрапили, зокрема, боти Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, Служби безпеки України та міністерства цифрової політики "єВорог". У ГУР такі дії Telegram назвали "необґрунтованими" і такими, що були вчинені "всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало". Зранку 29 квітня чат-боти відновили роботу. Згодом речник компанії в коментарі Reuters заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилковий результат", а згодом - "відновлені". А втім, це блокування надало нового поштовху дискусії в Україні щодо того, наскільки небезпечно використовувати месенджер, який був створений вихідцем з Росії Павлом Дуровим.

Пропагандистські канали на Telegram

Кілька днів тому Дуров у своєму Telegram-каналі заявив , що його компанія отримала офіційні листи від корпорації Apple стосовно новинних та пропагандистських каналів. У листах йдеться про "неминучість певних змін", щонайменше для користувачів iPhone із українськими SIM-картками.

Засновник Telegram Павло Дуров Фото: Tatan Syuflana/AP/picture alliance

"Якби це повністю залежало від нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли ухвалювати власні рішення. Однак не завжди це залежить від нас", - написав тоді Дуров. Він також згадав про своє інтерв'ю , яке дав американському журналісту Такеру Карлсону, який не так давно розмовляв з Володимиром Путіним. В інтерв'ю Дуров повідомив, що Apple i Google час від часу вимагають від Telegram дотримуватися їхніх норм стосовно контенту, інакше платформа може бути видалена з їхніх офіційних магазинів.

На думку народного депутата України з фракції "Голос", очільника парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, українській владі, зокрема і через залучення Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram. "Звісно, це не сподобалося ФСБ (Федеральна служба безпеки РФ. - Ред.)", - пише Юрчишин у Facebook. На його думку, російські спецслужби могли примусити керівництво Telegram заблокувати боти, перш за все ті, що пов’язані з військовими діями.

Костянтин Корсун: Telegram - скомпрометований месенджер

Блокування чат-ботів, яке у Telegram назвали "помилковим", ще раз довело, що не можна будувати великі інформаційні кампанії на основі технічного рішення, яке імовірно є підконтрольним Росії, наголошує експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. На його думку, інцидент також продемонстрував, що у Telegram немає чіткої політики і прозорих правил блокування. Натомість, "відкритість" Telegram дає можливості російським спецслужбам відслідковувати підписників різних каналів, ідентифікувати та деанонімізувати їх.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун Фото: Privat

"Telegram потрібно розглядати як скомпрометовану мережу, яка частково чи повністю підконтрольна нашому ворогу. Ми не маємо доступу до backend, до серверної частини, у нас немає комунікації з його власниками, менеджерами, адміністраторами - принаймні про це нічого не відомо. Але те, що у російської сторони такі контакти є або можуть бути, - це факт, - пояснює Корсун. - Тобто у нас наразі немає важелів, а у росіян - або є, або можуть бути. Тобто для нас більше мінусів, ніж плюсів".

Корсун переконаний, що в умовах війни РФ проти України використовувати пов'язаний з Росією інформаційний продукт - це "нерозумно, неетично і несправедливо". "Пересічний громадянин бачить, що ГУР, міністерство оборони, СБУ, президент, поважні державні інституції використовують Telegram. Він так собі міркує: мабуть, там зважили всі ризики, все прорахували й дійшли висновку, що тут особливих загроз нема. То чому мені, простому громадянину, не користуватися Telegram?", - каже Корсун. І якщо, на думку експерта, у своїй роботі спецслужби України можуть використовувати будь-які методі та інструменти, зокрема і анонімні Telegram-канали, то існування в Telegram каналів офіційної комунікації того ж ГУР чи СБУ, а також будь-яких інших державних установ під час війни - не є виправданим.

Ризики переважають користь?

На думку Юрчишина, причина того, що офіційні органи, служби, політики та чиновники ведуть комунікацію й через Telegram, полягає саме у популярності і зручності цієї платформи. "Сам по собі Telegram не є ані поганим, ані хорошим, це механізм отримання і опрацьовування інформації. Якщо його використовувати якісно, не надавати чутливої інформації, розуміючи, що вона може потрапити до країни-агресорки, то проблеми ця платформа і не мала б становити, - припускає у розмові з DW нардеп. - Інше питання полягає у тому, що, на жаль, багато хто сприймає за чисту монету все, що пишеться, зокрема і анонімно. Таким чином, звісно, використовувати цю мережу для маніпуляції доволі легко".

Голова комітету зі питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин Фото: Press Service Yaroslav Yurchishin

Наприкінці березня начальник ГУР МО Кирило Буданов під час виступу на Kyiv Stratcom Forum відкрито заявив, що Telegram - "це палиця з двома кінцями". Він визнав, що те, як функціонує Telegram, становить загрозу для національної безпеки України, тому його робота потребує регулювання. Водночас, на його думку, від платформи, у якої безліч користувачів, є користь, оскільки за її допомогою можна інформувати людей на тимчасово окупованих Росією територіях.

Юрчишин до таких пояснень Буданова ставиться скептично. "Сьогодні Telegram дуже чітко продемонстрував, що ці механізми "достукування" не є захищеними, і Telegram може їх у будь-який момент обірвати без пояснень. Тому, знову ж, Telegram може бути корисним. Але тоді, коли він буде дуже ефективним у протидії Росії, є всі шанси, що росіянин Дуров просто відключить ті функції, які для цього є критичними", - каже Юрчишин. На думку нардепа, наразі ж ризики від Telegram є більшими, аніж зиск від нього.

Законопроєкт про регулювання соцмереж

З іншого боку, на думку Корсуна, такі події, як раптове блокування, є корисними, адже вони виносять на поверхню дискусію щодо небезпек, прихованих у Telegram. Результатом, зокрема і таких дискусій, є те, що на розгляд Верховної Ради був винесений проєкт закону, що передбачає регулювання діяльності соціальних мереж в цілому. Оцінювати його імовірну ефективність Корсун не береться, але визнання, що проблема існує, і пошук рішення для неї вітає.

Один з авторів законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв вважає, що Україна має можливості впливу на подібні платформи, зокрема й месенджер Telegram, якщо вони не виконуватимуть вимоги, передбачені в майбутньому законі. "Ми хочемо проговорити це з суспільством, з широким колом експертів, і головна мета - зробити дієвий механізм на законодавчому рівні щодо цих платформ і Telegram. Але якщо буде ще більший "зашквар", то зрозуміло, що РНБО може і без всілякого закону вжити заходів, як було з російською соцмережею "Вконтакте", коли ми запроваджували санкції та блокували російські інтернет-ресурси", - заявляв раніше Потураєв у розмові з DW.

Як повідомив Юрчишин, зараз цей законопроєкт оцінює Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради. Воно має дати висновок щодо того, наскільки законодавча ініціатива здатна досягнути цілей, поставлених перед нею. Нардеп розраховує, що такий висновок буде наданий у травні, після чого законопроєкт розгляне парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.